Dictadura roja… del PRI

El argumento dado un 30 de agosto de 1990 por el Premio Nobel peruano, Mario Vargas Llosa, sobre la política mexicana legitimaba la percepción ciudadana, descontenta, entonces, con casi 70 años de gobierno hegemónico del PRI.

“La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México, porque es una dictadura camuflada”, dijo en un debate televisivo titulado La cultura y la política en América Latina.

Más de 30 años después, el camuflaje vestido de rojo avala a mano alzada, atrincherado en el Pepsi Center del World Trade Center, las reformas a los estatutos priistas que abren la puerta a la reelección de su dirigente nacional, Alejandro Moreno, hasta por otros ocho años.

La máxima de los partidos antecesores del PRI —“sufragio efectivo, no reelección”— cayó por el peso de las aspiraciones del líder, quien podría convertirse en el primero en la historia en repetir de manera continua en la dirigencia nacional. Solo el general Manuel Pérez Treviño, primer presidente del PNR lo hizo de 1929 a 1930 y de 1931 a 1933.

Con la ausencia de otros liderazgos disidentes, este domingo Alito Moreno, quien en julio de 2022 tras difundirse audios de presuntas entregas de dinero a candidatos acusó al gobierno de López Obrador de querer “instaurar una dictadura”, se allanó el camino pese al vaticinio de un mayor debilitamiento priista y ante evidencias de su inexplicable enriquecimiento, denunciado en detalle por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, así como los señalamientos periodísticos y ministeriales como participante en diversas situaciones ilegales de carácter electoral, civil y penal.

Un solo dato ilustra la debacle en las preferencias ciudadanas: entre las elecciones presidenciales de 2012, las últimas donde ganó, y las del pasado 2 de junio, el PRI perdió 13.7 millones de votantes.

En ese mismo periodo, el Obradorismo ganó a nivel nacional 17.3 millones de votos, consolidó el movimiento, llevó a la primera mujer, Claudia Sheinbaum, a ganar la presidencia de la República, y a preservar desde hace 27 años el gobierno de izquierda en la Ciudad de México, ahora con Clara Brugada en sustitución de Martí Batres.

Alito Moreno ha entregado al PRI los peores resultados electorales de su historia y, aun así, el partido le entrega la posibilidad de reelegirse, lo aplaude y abraza como si fuera un liderazgo triunfador, mientras quienes fueran sus aliados electorales mantienen silencio encubridor, luego de defenderlo en 2022 ante lo que consideraron ataques del gobierno.

Una dictadura implica la concentración de poder en una sola persona o un grupo reducido, donde la disidencia es limitada a su mínima expresión o excluida. Este domingo se evidenció una dictadura —con camuflaje como lo vio Vargas Llosa hace 34 años— de rojo.

Salvador Guerrero Chiprés https://www.sinembargo.mx/author/salvadorchipres Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

