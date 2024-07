El lobo solitario y la salud mental

El atentado contra Donald Trump exhibió no solo la brecha de seguridad en el Servicio Secreto, también los riesgos de una peligrosa combinación: el bullying y la facilidad de acceso a armas de alto poder frente a la cual no se puede ser ajeno.

Por lo hasta ahora conocido sobre Thomas Matthew Crooks, como fue identificado el joven de 20 años responsable del ataque, se sabe del acoso escolar enfrentado en el colegio Bethel Park High School y de la posesión legal por parte de su padre de la AR-15 empleada en el mitin de Butler, Pensilvania.

¿Cómo pudo hacerse del fusil y de una serie de explosivos encontrados en la cajuela del auto donde llegó y en su casa? La respuesta no representa un misterio si se considera el dato más reciente de la organización suiza Small Arms Survey: en Estados Unidos hay 120 armas de fuego por cada 100 habitantes.

Es el único país del mundo donde hay más armas que ciudadanos, una excepcionalidad enraizada en el derecho constitucional para poseerlas y portarlas desde los 18 años, y la cual representa una explicación a los más de 600 tiroteos masivos tan solo en 2023.

Las descripciones periodísticas a partir de los relatos de quienes conocieron al atacante de Trump lo encajan en un perfil generalizado de quienes han intentado o perpetrado otros magnicidios: personas solitarias o con problemas emocionales.

No es muy difícil dar crédito a las teorías del lobo solitario. Ocurrió hace 30 años con Mario Aburto, el asesino de Luis Donaldo Colosio de quien supe más al realizar una investigación periodística para La Jornada en aquel convulso año de 1994.

La naturaleza individual y autónoma de estos atacantes evidencia la importancia de promover la salud emocional, así como esquemas para el retiro de armas de las casas, como el implementado particularmente en la Ciudad de México con Sí al Desarme Sí a la Paz, revitalizado por Claudia Sheinbaum y continuado con Martí Batres. El programa ha permitido disminuir hasta en 60 por ciento los homicidios dolosos cometidos con armas de fuego dentro de los hogares.

Los lobos solitarios representan un desafío significativo para las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia. Al no comunicarse con otros sobre sus planes, no hay señales de advertencia tradicionales, aunque rasgos en su comportamiento pueden ser atendidos, no por la sospecha de un ataque, sino por la necesidad de erradicar conductas como el acoso escolar, generador de problemas emocionales como la soledad, depresión, ansiedad, así como crear comunidades resilientes y vigilantes.

Salvador Guerrero Chiprés https://www.sinembargo.mx/author/salvadorchipres Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.