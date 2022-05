AMLO financia dictadura cubana con médicos: Anaya; críticas, retrógradas: Presidente

El excandidato panista, Ricardo Anaya, afirmó que la contratación de los médicos cubanos es una fachada, pero el Presidente López Obrador explicó que la contratación es porque no hay especialistas en el país.

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).- Ricardo Anaya Cortés, excandidato a la Presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN), aseguró este lunes que la contratación de 500 médicos cubanos es “una trampa para financiar la dictadura de la isla”; mientras que el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó retrógradas a aquellos que critican la contratación para fortalecer el sistema de salud del país.

“¿Ya te diste cuenta de la trampa con la que el Gobierno está usando el dinero de tus impuestos para financiar una dictadura, un Gobierno represor de otro país? El esquema es bien ingenioso, pero es todo un engaño”, dijo Anaya en un video difundido en sus redes sociales.

En su mensaje, el excandidato panista afirmó que la contratación de los médicos para cubrir áreas de la montaña de Guerrero en donde faltan especialistas, es una fachada, pues dijo que el dinero no será otorgado directamente a los doctores, sino que el Gobierno de López Obrador se lo dará “al Gobierno de Cuba”.

“¿Te hace sentido contratar 500 médicos cubanos gastando 140 mil pesos mensuales por cada uno de esos médicos cuando en México hay poco más de 50 mil doctores que no tienen trabajo y el sueldo promedio en nuestro país es de 20 mil pesos?”, cuestionó Ricardo Anaya. “Ese dinero que sale de tus impuestos se lo pagan directamente al Gobierno cubano”, agregó.

“A los médicos cubanos los traen amenazados y sus familias se tienen que quedar allá en Cuba como rehenes para que no se puedan escapar. ¿Sabe cómo le llama la ONU, el Parlamento Europeo y muchas organizaciones internacionales a esto? Le llaman esclavitud moderna”, dijo.

No obstante, el Presidente López Obrador afirmó esta mañana que la contratación de médicos cubanos es porque no hay especialistas en el país, pues comentó que en el periodo neoliberal “se dejó de invertir en educación e incluso la querían privatizar”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que son retrógradas aquellos que critican la contratación de médicos cubanos para fortalecer el sistema de salud de México.

“En el caso de estos médicos, que respeto mucho, es parte del pensamiento conservador, llegó a expresarse en extremo de que estaba mal que se quitaran los exámenes de admisión, estamos hablando de asuntos polémicos, que por qué quitaron los exámenes de admisión”, indicó.

El mandatario federal también llamó conservadores a la élite de médicos que están en contra del anuncio del Gobierno que prevé contratar a doctores cubanos.

“¿Por qué traer médicos de Cuba? Contestamos: porque no tenemos médicos, porque el sistema de corrupción que defendieron esos médicos que firman esos documentos dejó de invertir en la educación pública y quería privatizar la educación, y por eso inventaron lo de los exámenes de admisión, no para que sólo entraran los que pasaran el examen, sino para que entraran sólo los que tenían cupo, o para llenar el cupo disponible que cada vez era más reducido, porque pasaban el examen casi todos”.

“Bueno, pero es una forma de pensamiento, siempre digo que no es uno, dos o tres, son millones los que tienen esa manera de pensar. Yo respeto mucho pero no la comparto porque la considero retrógrada, inhumana, falsa, hipócrita […] Claro, no puedo generalizar, más cuando los médicos, las enfermeras, la mayoría, arriesgó la vida en la pandemia, hicieron algo extraordinario. Ah, pero hay una élite que tiene un pensamiento retrógrada“, añadió.

“A esos mismos médicos conservadores y sus patrocinadores, los dueños de laboratorios de las grandes clínicas privadas, esos mismos no les gusta la gratuidad en la salud, porque ellos consideran que la salud es un privilegio, que pueda ser atendido el que tiene dinero para pagar un hospital, para pagar las medicinas, los estudios clínicos. Y no, la salud es un derecho”, concluyó.

LOS ACUERDOS ENTRE MÉXICO Y CUBA

El pasado 8 de mayo, Cuba y México suscribieron dos acuerdos para fortalecer las relaciones en materia sanitaria y, especialmente, en el enfrentamiento de la COVID-19.

La firma tuvo lugar en el Palacio de la Revolución, tras la reunión que mantuvieron los presidentes de Cuba y México, Miguel Díaz-Canel y Andrés Manuel López Obrador, durante la visita de trabajo de este último a La Habana.

De un lado, los titulares de Salud Pública firmaron un acuerdo de cooperación y de otro los dos presidentes suscribieron una declaración.

El acuerdo en el área de salud expresa la voluntad de ambos gobiernos de fortalecer los lazos históricos, así como promover la capacitación de recursos humanos, la investigación y la asistencia médica en diferentes áreas, y establecer el marco jurídico para desarrollar la cooperación técnica, científica y académica.

Díaz-Canel y López Obrador suscribieron una declaración que expresa su voluntad de continuar fortaleciendo los históricos vínculos de hermandad y solidaridad, consolidar una nueva etapa en la relación bilateral y promover el desarrollo de las relaciones sociales, económicas y culturales, educativas y comerciales.

Asimismo, la declaración bilateral manifiesta el interés común en fortalecer la cooperación para hacer frente a los grandes desafíos impuestos por los efectos de la COVID-19 y colaborar en la atención de emergencias sanitarias y epidemias.

