AMLO pide “hacer patria” y aumentar producción de granos para enfrentar la inflación

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado este lunes a los productores a “hacer patria” para enfrentar el problema de la inflación en el país.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador explicó su petición como una medida para transitar hacia una producción autosuficiente de materias primas y garantizar la seguridad alimentaria de las familias más pobres.

El mandatario insistió a los trabajadores iniciar o aumentar la producción de granos estratégicos para enfrentar el aumento de precios en los alimentos: “Ya hemos dicho muchas veces que el maíz es una planta bendita que se da en todos lados: en las tierras bajas, en los cerros, en el frío, en en calor. Sin maíz no hay país, entonces todos a sembrar maíz, frijol, todos, todos, todos, a la autosuficiencia”, destacó.

Sobre el incremento del precio de la tortilla, de hasta 27 pesos por kilo en algunas entidades, el Presidente pidió a las tortillerías cooperar y no abusar en el costo del producto bajo el pretexto del aumento en el precio de los insumos.

“Se puede estar aumentando el salario, pero si aumenta el precio de la tortilla, en vez de ganar poder adquisitivo, lo pierde. Por eso yo mido el incremento del salario en función de lo que cuesta la tortilla. Y sí me preocupa que la tortilla esté cara, sobre todo en las tortillerías. También hago un llamado para que no se abuse, que sí se considere que están aumentando las materias primas, pero que no se abuse en las tortillerías”, comentó.