Germán Larrea y empresarios del Consejo Asesor de AMLO se reúnen en Palacio Nacional

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este martes con empresarios integrantes del Consejo Económico Asesor en Palacio Nacional.

Los empresarios fueron convocados a las 14:30 horas en la sede del Poder Ejecutivo, donde llevaron a cabo una comida de trabajo.

Entre los asistentes, se encuentran Carlos Hank de Banorte; Alejandro Ballieres de Grupo Bal; Bernardo Gómez de Televisa; Miguel Rincón de Biopapel; Germán Larrea de Grupo México, entre otros más.

De acuerdo con el diario Reforma, Miguel Rincón, previo a ingresar a Palacio Nacional, aseguró que México está encaminado hacia el rumbo correcto, pues las condiciones económicas en el país están creciendo.

“La economía de México está muy bien, no se ha incrementado la deuda, no se han aumentado los impuestos, tenemos recursos”, afirmó.

Asimismo, habló sobre la fortaleza del peso mexicano ante la decaída de su cotización sobre el dólar estadounidense.

“Cuando llegó el Presidente López Obrador en 2018, muchas pronosticaban que el peso iba [a subir] a 30 pesos, 40 pesos. Lo tenemos a 17.50, es bueno para el país, tiene un impacto positivo para las importaciones”, añadió.

Días antes, Carlos Slim Helú también acudió a Palacio Nacional para una comida privada con el Presidente López Obrador.

Alrededor de las 14:20 horas del pasado 11 de mayo, llegó el presidente honorario vitalicio de Grupo Carso para comer en privado con el Jefe del Ejecutivo federal. El encuentro duró tres horas.

La última vez que Slim estuvo en Palacio Nacional fue en noviembre pasado en una comida con expresidentes en el marco de la XXVII reunión plenaria de la fundación Círculo de Montevideo.

Durante la conferencia matutina del día de hoy, el mandatario mexicano informó que el Gobierno mexicano dio el visto bueno a Grupo México como posible comprador de Banamex, a pesar de que tiene diferencias con la empresa de Germán Larrea.

Consideró que Grupo México cumple con las recomendaciones que hizo, por ejemplo, que los dueños fueran mexicanos, que el acervo cultural fuera conservado y que se pagaran los respectivos impuestos.

“Sólo me falta revisar la parte del pago de impuestos, es lo único, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación. Y si van a ser los de Grupo México, no va a haber problemas. Tenemos diferencias con ellos, pero ese es otro asunto, es otro cantar. En el caso de la venta o compra del banco, no hay problema”, agregó.