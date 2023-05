AMLO ve bien que Grupo México compre Banamex; operación va por “buen camino”, asegura

— Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que dio visto bueno a Grupo México como comprador de Banamex, a pesar de que el mandatario tenga diferencias con la empresa.

Durante la conferencia matutina de este martes, el Presidente López Obrador consideró que la transacción efectuada por la empresa de Germán Larrea cumple con las recomendaciones que hizo, como que los dueños fueran mexicanos, que el acervo cultural fuera conservado y que se pagaran los respectivos impuestos a deber.

“Sólo me falta revisar la parte del pago de impuestos, es lo único, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación. Y si van a ser los del Grupo México no va a haber problemas, tenemos diferencias con ellos, pero ese es otro asunto, es otro cantar. En el caso de la venta o compra del banco, no hay problema”, agregó.