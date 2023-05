“No debemos preocuparnos, no habrá turbulencias al final del sexenio”, prevé Esquivel

El peso mexicano alcanzó nuevos mínimos en su cotización frente al dólar durante la jornada de este lunes 15 de mayo al llegar a las 17.43 unidades, un nivel no visto desde el 3 de mayo de 2016. Al cierre de la sesión la moneda mexicana terminó en 17.53 pesos por dólar.

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).- Gerardo Esquivel, exsubgobernador del Banco de México (Banxico) aseguró que la economía mexicana se mantendrá sólida en los próximos meses, pues existen diversos factores como la entrada de capital extranjero y una estabilidad política y social que generarán una estabilidad. Además, descartó que existan “turbulencias” a final del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el Maestro en Economía por El Colegio de México y Doctor en Economía por la Universidad de Harvard afirmó que el hecho de que la economía se mantenga estable genera confianza en los inversionistas extranjeros. También destacó las altas tasas de interés que se vuelven atractivas debido a sus niveles de rendimiento.

“Las razones son por el hecho de que la economía está estable, entonces genera condiciones favorables para la entrada de dinero desde el exterior, los inversionistas extranjeros ven al país sólido, donde no corren riesgos, donde hay estabilidad política, económica y social, donde pueden traer su dinero y donde hay, eso también hay que reconocerlo, un rendimiento importante, las tasas de interés en México están a un nivel muy elevado, 11.25 por ciento, eso es un rendimiento muy atractivo. Vienen a México porque están las condiciones favorables y las altas tasas de interés y eso es lo que está generando la presión para que el peso se fortalezca, es un buen dato de que el tipo de cambio se esté acreciendo, habla bien de la economía”.

El economista pidió no hacer caso a las especulaciones y noticias falsas de que el peso sufrirá una depreciación. Reiteró que la moneda nacional se mantendrá estable en los próximos meses.

“No va a ocurrir una depreciación importante, no hagan caso a especuladores y a gente que está llamando a que compren dólares porque va a subir, puede subir a 17.50, a 18, en esos rangos fluctuando, no va a regresar a 22-23 pesos que tuvimos hace tiempo. Creo que hay factores estructurales que van a hacer que este tipo de cambio se mantenga relativamente bajo por un tiempo, con fluctuaciones obviamente”.

La apreciación de este lunes responde en gran medida a las especulaciones sobre las negociaciones sobre la ampliación del límite de endeudamiento soberano en Estados Unidos y la respuesta de la Reserva Federal (Fed) en su próxima decisión de política monetaria.

Al considerar este nivel mínimo, la divisa mexicana ya acumula una ganancia superior al 11.2 por ciento en lo que va del 2023.

De acuerdo con las previsiones, hay tres factores que han ocasionado el avance del peso frente al dólar:

-Flujos de dólares que llegan a México, principalmente por exportaciones, remesas e inversión extranjera directa.

-Política Monetaria restrictiva del Banco de México, la cual mantiene un diferencial de 600 puntos base respecto a Estados Unidos.

-Preferencia por invertir en divisas diferentes al dólar, en la cual el peso es atractivo por ser la más líquida de Latinoamérica y no presentar riesgos macroeconómicos en el corto plazo.

La puerta que ha abierto el dólar al peso podría ensancharse aún más en los próximos días tras la siguiente reunión del Banco de México (Banxico), del 18 de mayo.

El jueves, el instituto central anunciará su política monetaria. Tanto el mercado como el consenso de analistas esperan que las autoridades mantengan sin cambios la tasa de interés, lo que podría confirmar el fin del ciclo alcista actual en una tasa terminal de 11.25 por ciento.

Los inversionistas estarán atentos a las señales, tanto en la guía a futuro como en el comunicado de Banxico, sobre la duración de la política monetaria restrictiva y el momento en que inicien los recortes a las tasas.

Ante esta situación, el especialista explicó que así como una devaluación es indeseable, una apreciación que es su contrario, no es necesariamente deseable o no hasta cierto punto.

“Ahorita las familias que van a salir de vacaciones en le verano, que van a ir a Estados Unidos, a Europa, están muy felices porque va a costarle menos. La gente que vive de las remesas, que vive de las propinas del turismo extranjero en los centros turísticos mexicanos pues esos dólares que reciben hoy valen menos, entonces no están tan contentos con la apreciación, pero así es en todo, hay gente que se beneficia, hay gente que se perjudica”.

Gerardo Esquivel mencionó que una vez que las tasas de interés comiencen a bajar en México y la brecha con Estados Unidos empiece a reducirse, lo cual se espera ocurra a finales de este año e inicios de 2024, ahí se va a empezar a moderar el peso.

“Entonces no debemos estar preocupados porque vaya a haber después de esta apreciación, una fuerte depreciación, eso no va a ocurrir, el tipo de cambio va a estar bajo por un periodo de tiempo, quiso este sea su mínimo”.

El exsubgobernador del Banco de México presentó en días pasados el informe “La pobreza laboral en México, a la baja”, trabajo en el que detalla que la pobreza laboral aumentó durante sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-12), siguió aumentando durante el primer trienio de Enrique Peña Nieto y bajó en el segundo trienio y ha disminuido en forma generalizada durante el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-22).

“Tenemos una reducción significativa de la pobreza laboral en los últimos años, en particular en esta administración tenemos esta reducción de 2.2 por ciento de la pobreza laboral, eso es mucho o poco, consideremos que somos 125 millones de mexicanos, una reducción 2.2 por ciento en la pobreza quiere decir que están fuera de la pobreza laboral 2.5 millones de mexicanos, evidentemente aún hay mucho que hacer, pero reducir la pobreza de 2 millones y medio de mexicanos en un lapso de cuatro años con dos choques muy importantes que han afectado a la economía mexicana, la pandemia que nos afectó la vida económica por lo menos dos años y que además tenemos el choque inflacionario que seguimos siendo afectados por este, con una inflación en el caso de los alimentos en particular del 12 y 13 por ciento, reducir la pobreza en este contexto es algo muy importante y que debemos acreditar como un resultado importante, muy poderoso, que nos habla de la efectividad de algunas políticas públicas”.

Resumen de mi trabajo “La pobreza laboral en México, a la baja”. La pobreza laboral aumentó durante sexenio de FCH (2006-12), siguió aumentando en 1er trienio de EPN (excepto en zonas rurales) y bajó en 2º trienio; ha disminuido en forma generalizada con AMLO (2018-22). (1/n) pic.twitter.com/6wagDaFqK5 — Gerardo Esquivel (@esquivelgerardo) May 15, 2023

Esquivel explicó que la pobreza laboral toma en cuenta solo los ingresos que tiene un individuo por el trabajo que realiza y responde a la pregunta, ¿a una persona le alcanza para comprarse una canasta alimentaria?, sí o no, a diferencia de la pobreza en general que se mide por el ingreso de remesas, de intereses bancarios y transferencias de programas sociales, etcétera.

El Doctor en Economía por la Universidad de Harvard destacó que de 2006 a 2015 la pobreza subió, esto a pesar de que la economía creció, lo que habla de un esquema de desarrollo excluyente, es decir, crecía la economía en su conjunto pero no crecía para todos.

“De 2006 a 2015 la pobreza subió, son los años que yo diría fatídicos para la pobreza, porque en esos años la economía creció y a pesar de eso la pobreza también creció y eso nos habla de que antes teníamos un esquema de desarrollo excluyente, es decir, crecía la economía en su conjunto pero no crecía para todos, crecía para la gente de la parte superior de la distribución de la riqueza y no lograba sacar de la pobreza a la gente. En cambio, en estos cuatro años de esta administración, a pesar, insisto de estos choques, a pesar de que el producto per cápita ha caído, las políticas públicas que se han implementado han resultado en esta reducción de la pobreza y yo creo que eso se va a ver confirmado de manera oficial con la medición de la pobreza que se dará a conocer en unos meses”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado