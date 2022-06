¿Cuáles son las diferencias entre Telegram Premium y la versión gratuita de la app?

Por Cesar Otero

Madrid, 16 de junio (AS).- Desde su estreno, Telegram ha sido siempre una aplicación gratuita. Aunque con el tiempo, al igual que otras como Twitter recurrió a introducir opciones de monetización. Fue en 2020 cuando vimos los planes de los hermanos Nikolai y Pavel Durov para introducir anuncios publicitarios que se pueden quitar pagando -aunque eso sí: era un modelo de anuncios nada invasivo -los anuncios sólo se muestran en canales masivos que cuentan con más de mil seguidores, ni en banner ni en chats privados. Y además cada anuncio tiene un tope de 160 caracteres en plan Tweet.

Your phone number is hidden on Telegram – you always appear as your chosen display name in chats. By default, your number is only visible to your contacts, and you can control your overall visibility in your Privacy and Security Settings. #TelegramTips pic.twitter.com/TQgfqsQxU0

— Telegram Messenger (@telegram) June 15, 2022