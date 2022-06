Mayra Flores, la mexicana pro Trump y republicana que llegó al Congreso de EU

Con el 51 por ciento de los votos, la candidata republicana Mayra Flores, quien nació en Tamaulipas, México, obtuvo un escaño en el Congreso de Estados Unidos, con el que representará al Distrito 34 de Texas, y que por varios años perteneció al Partido Demócrata.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- Mayra Flores se convirtió en la primer mujer nacida en México en ocupar un escaño en el Congreso de Estados Unidos, triunfo con el que le arrebató al Partido Demócrata el Distrito 34 de Texas, que le había pertenecido por años.

“Los demócratas se han ido ‘tan a la izquierda’ que ya no representan los valores de los latinoamericanos. El Partido Demócrata se ha alejado de la comunidad hispana”, expresó Flores en una publicación en su cuenta oficial de Twitter tras conocer los resultados de la elección especial.

Con el 51 por ciento de los votos, alrededor de 14 mil 700, Flores venció a su contrincante, el Demócrata Dan Sánchez, quien obtuvo el 43 por ciento de los votos, aproximadamente 12 mil 500, en la disputa por representar al Distrito 34 de Texas en el Congreso de Estados Unidos, en una elección extraordinaria, que se llevó a cabo este 14 de junio.

Mayra Flores nació en 1985 en el municipio de Burgos, en Tamaulipas. A los seis años sus padres la llevaron consigo a vivir a Estados Unidos “legalmente”, según asegura en la biografía que se encuentra en su página web.

Con este cambio de residencia, la Republicana asegura que su padre le dio el mejor regalo: “el regalo de convertirse en una orgullosa ciudadana estadounidense naturalizada”.

Ella se dice “eternamente agradecida con sus padres por brindarme la oportunidad de venir a este maravilloso país para vivir el Sueño Americano”, del que se dice una “firme creyente”. No obstante, su discurso es abiertamente contra de la migración irregular.

En una publicación en su cuenta de Twitter, afirmó que proteger a Estados Unidos de las comunidades fronterizas, no debería ser un tema que tenga partido, y acusó al Gobierno de Joe Biden de que su cambio de política en este ámbito ha afectado directamente al país,

“Proteger nuestro país y las comunidades fronterizas NO debería ser un tema partidista. ¡Cada orden ejecutiva y cambio de política que esta administración ha cometido está afectando directamente a todos en este gran país!”, sostuvo.

Protecting our country & border communities should NOT be a partisan issue. Every executive order & policy change this administration has committed is directly affecting everyone in this great country! The far left and political establishments think otherwise #VoteThemOut

#TX34 pic.twitter.com/91Tq3lZuHe — Mayra Flores For Congress 🇺🇸🦅 (@MayraFlores2022) June 9, 2022

Esta postura es una de las que las que se vio reforzada en su discurso de campaña bajo el lema: “God, Family, Country [Dios, familia, país]”. Flores sostiene que así la criaron en su familia, “con fuertes valores conservadores”. A lo que se suma el hecho de estar casada con un agente de la Patrulla Fronteriza.

“Soy una orgullosa esposa de un agente de la Patrulla Fronteriza que hablará alto y claro por ustedes. Lucharé por ti y estaré a tu lado. Le estoy eternamente agradecido por su servicio”, expresó Flores en un tuit publicado el pasado 10 de junio.

To our men and women in green and blue, I want you to know you will have a voice in me in Washington, D.C. I am a proud Border Patrol wife that will speak loudly and clearly for you. I will fight for you and stand by you. I am forever grateful to you for your service. pic.twitter.com/aOXqHVcMzt — Mayra Flores For Congress 🇺🇸🦅 (@MayraFlores2022) June 10, 2022

Flores también se ha manifestado abiertamente en favor del el uso de las armas y en contra del aborto, pues asegura que sus padres y sus abuelos le inculcaron que siempre debía poner “a Dios y la familia primero”, con quienes vivió por mucho tiempo en el Valle de Río Grande de Texas y cuando creció “trabajó junto a sus padres en los campos de algodón en Memphis”, según relata.

“Como va la familia, así va la nación, y así va todo el mundo en el que vivimos”. -Papa Juan Pablo II”, refirió en un tuit publicado el 28 de mayo.

“As the family goes, so goes the nation, and so goes the whole world in which we live.” -Pope John Paul II — Mayra Flores For Congress 🇺🇸🦅 (@MayraFlores2022) May 28, 2022

La republicana aseguró que su intención de llegar al Congreso de Estados Unidos era porque tenía el propósito de lograr que las escuelas fueran seguras para los menores, así como para asegurar sus fronteras.

“Estoy enfocada en ser elegida para el Congreso para que podamos arreglar nuestro estado actual; reducir la inflación/los precios de la gasolina, hacer que nuestras ciudades y escuelas sean seguras para que asistan nuestros niños, brindar acceso adicional a la atención médica a nuestra comunidad y asegurar nuestras fronteras”.

I am laser focused on becoming elected to Congress so we can fix our current state; drive down inflation/gas prices, make our cities & schools safe for our children to attend, bring additional healthcare access to our community & securing our borders. 🇺🇸#SpecialElection #TX34 — Mayra Flores For Congress 🇺🇸🦅 (@MayraFlores2022) June 8, 2022

Durante su campaña electoral, Mayra destacó el apoyo que grupos religiosos le manifestaron. En un tuit indicó que la iglesia estaba cansada de las mismas promesas vacías de los políticos, por lo que consideró que era hora “de elegir personas PIADOSAS que reflejen nuestra moral y valores de acuerdo a la Palabra de Dios”.

These are pastors from South Texas praying over me and our campaign efforts. The church is tired of the same politicians giving us empty promises over 100 years down here in the RGV. It's time to elect GODLY people who reflect our morals and values according to the Word of God. pic.twitter.com/81xMQzdtSq — Mayra Flores For Congress 🇺🇸🦅 (@MayraFlores2022) June 12, 2022

La ahora Congresista electa, de 36 años de edad, suplirá el escaño que ocupaba el Demócrata Filemón Vela, quien renunció al Congreso estadounidense a finales del pasado mes de marzo para irse a trabajar con la compañía lobby Akin Gump, y que por años perteneció al partido liberal, como el mismo expresidente Donald Trump señaló a manera de festejo en su red social Truth Social.

La prensa ha relacionado a Flores como simpatizante de Trump. Dan Sanchez también intentó mostrar al electorado la versión más polémica de su contrincante, a quien pintó como una radical simpatizante de Donald Trump, quien lanzó su carrera política anclada en el racismo y la xenofobia, reseñó El País.

Durante su campaña, Flores hizo varios señalamientos contra el actual Presidente Biden. Por ejemplo, lo culpó del aumento en el precio de la gasolina.

“¡Los precios de la gasolina se han DOBLADO oficialmente bajo la Administración Biden!”, dijo en un tuit el 5 de junio, por lo que exhortó a los ciudadanos a “no cometer el mismo error” en las elecciones del pasado martes.

Gas prices have officially DOUBLED under the Biden Administration! If you stayed home or voted for Biden in the 2020 elections, don't make the same mistake in 2022!#ElectionsMatter #RedWave2022 #TX34 — Mayra Flores For Congress 🇺🇸🦅 (@MayraFlores2022) June 5, 2022

En otro tuit del pasado 2 de junio sobre el mismo tema, afirmó que “la agenda de Biden y Pelosi ha sido un gran desastre” y consideró que no se ha generado una estrategia real para combatir el aumento en el precio de los combustibles.

The Biden and Pelosi agenda has been a huge disaster! No real strategy or solutions to address the record high gas prices and struggling economy. Open up our pipelines and create American independence immediately!! 🇺🇸#SaveAmerica #TX34 — Mayra Flores For Congress 🇺🇸🦅 (@MayraFlores2022) June 2, 2022

Además, aseguró que la actual Administración federal no cuenta con una estrategia para proteger la frontera estadounidense, y que tampoco sabe cómo reemplazar el programa conocido como título 42, una medida que impulsó el Gobierno de Trump, para expulsar migrantes, lo que, aseguró Flores, ha expuesto a sus agentes migratorios.

Our porous borders continue to be exploited and our agents continue to be targeted by cartels! The Biden Administration has no legitimate strategy to protect our country, nor legitimate solution to replace title 42!! #SaveAmerica #TX34 #VoteThemAllOut https://t.co/DK7lIOmDjv — Mayra Flores For Congress 🇺🇸🦅 (@MayraFlores2022) May 20, 2022

El triunfo de Flores tomó mayor relevancia al conocerse que el empresario Elon Musk votó en favor de la mujer nacida en México, lo que la propia Flores consideró como la “cereza del pastel” en su triunfo de la elección de este martes 14 de junio.

A las felicitaciones de la Republicana se sumaron la del Gobernador de Texas, Greg Abbott, así como la del Senador Ted Cruz.

I woke up this morning still feeling surreal from everything that's happened over the last 24 hours. Earning Elon Musk’s vote was just the icing on the cake and I can't wait to work with his team! The American Dream is worth fighting for 🇺🇸 @elonmusk#SaveAmerica #TX34 — Mayra Flores For Congress 🇺🇸🦅 (@MayraFlores2022) June 15, 2022

Spectacular. Historic. And powerful foreshadowing for November…. https://t.co/tajCjNqSLJ — Ted Cruz (@tedcruz) June 16, 2022

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.