Biden firma orden ejecutiva para proteger a personas LGBT de restricciones en estados

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado este miércoles una orden ejecutiva destinada a proteger los derechos de las personas LGTBI en el país y a hacer frente a las leyes restrictivas de algunos estados.

En concreto, la orden diseñada por la Administración Biden pretende desalentar la llamada “terapia de conversión”, con la que se fuerza a las personas homosexuales a un cambio de su orientación sexual, a la vez de promover la atención médica integral del colectivo LGTBI y sus familias, incluida la salud productiva, según ha explicado la Casa Blanca en un comunicado.

Tune in as we host a Pride Month Reception at the White House.

https://t.co/8pRrnp4967

— President Biden (@POTUS) June 15, 2022