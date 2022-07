EU: Policía detiene a 3 por abusos físicos graves contra 2 niños; son hospitalizados

Los Ángeles, 16 de julio (La Opinión).– El Departamento de Policía de Salt Lake City reveló en un comunicado que los agentes arrestaron y acusaron a Laurie Hackett, de 32 años, a Randee Coon, de 31, y a Kerri Pavlica, de 52 años, de 19 cargos cada uno de abuso infantil agravado.

Las autoridades recibieron información de que dos niños, de 17 y seis años, estaban siendo trasladados a un hospital debido a que presentaban heridas graves.

“Durante la investigación, los oficiales y detectives se enteraron de que los dos niños habían estado bajo el cuidado de Hackett, Coon y Pavlica durante las últimas cuatro semanas. Durante ese tiempo, Hackett, Coon y Pavlica participaron o estaban al tanto de las agresiones y abusos a las víctimas”, dijo la Policía en el comunicado.

No se revelaron detalles sobre el motivo de los brutales ataques por parte de los tres acusados hacía los menores de edad. La policía investiga actualmente el caso y dijo que las tres sospechosas son conocidos por la familia y por eso estaban al cuidado de los niños.

