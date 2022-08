Ingleses se niegan a pagar luz y gas por caros: energéticas privadas elevaron

Londres, 16 de agosto (RFI/AP).- Ya sea por principios, por falta de recursos, para denunciar la injusticia que han sufrido o en previsión de que se encuentre una solución, la participación en la campaña “No pagues” está en pleno apogeo. Más de 107 mil personas planean cancelar sus débitos automáticos para protestar contra la subida de los precios de la energía.

The billionaires need us, we don’t need them.

Join the campaign to make the rich pay for a change.https://t.co/1SeHcIXdMr pic.twitter.com/y5G4yVaVld

— Enough is Enough (@eiecampaign) August 11, 2022