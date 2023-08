La desesperación no es buena consejera, dice Adán Augusto sobre Marcelo Ebrard

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- El aspirante a la Coordinación por la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, consideró como una “falta de respeto” que Marcelo Ebrard Casaubón redujera esta mañana la contienda interna únicamente entre dos aspirantes.

Hizo un llamado a “no caer en la desesperación”; así como también rechazó posibles declinaciones dentro de la contienda de Morena y sus partidos aliados.

“La desesperación no es buena para nadie. Son tiempos de prudencia, de paciencia, de trabajar para construir la unidad. Tiene que haber calma”, agregó.

Dijo que en su momento llegará cuando la ciudadanía, a través de la encuesta, decida quién será el o la Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Al preguntársele sobre posibles irregularidades en el proceso interno, tal y como lo denunció Marcelo Ebrard, el exsecretario de Gobernación confió en que eso es falso; sin embargo, señaló que existe una estrategia mediática con el fin de incidir en la decisión del pueblo.

Como ejemplo de ello, mencionó que una noche antes del Consejo Nacional de Morena, “se hablaba de que había una cargada de gobernadores de una o un aspirante porque habían publicado unos tuits donde se le apoyaba”, aunque de los 22 mandatarios estatales de Morena, sólo siete hicieron público su apoyo.

“Hay desde luego una estrategia desde la oposición, del conservadurismo, de quienes no quieren el movimiento. Quieren sembrar la semilla de la discordia pero no lo conseguirán”, añadió.

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón acusó hoy directamente a Claudia Sheinbaum, y a los gobiernos federal y de la capital mexicana, en manos de Morena, de estar desviando recursos, organizando acarreo y brigadas; de publicidad y guerra sucia para perjudicarlo y beneficiar a quien fuera la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“He ganado encuestas y cuando no gané una encuesta tuve los pantalones para decir: no la ganamos. Aunque fueran 32 cuestionarios. Les habla alguien que tiene esa experiencia, que ha actuado en línea recta; soy una gente honesta, íntegra; nunca he sido un traidor, nunca he sido desleal. Me invitaron al Gobierno y fui eficaz, y fui leal. ¿Qué es el segundo mensaje? Permitan que la ciudadanía libremente elija porque si no, va a ser un desastre para Morena. Suspendan lo que están haciendo porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan”, advirtió.