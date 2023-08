Ebrard es “prepotente y arrogante. Su desesperación sobrepasa los límites”: Noroña

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la candidatura presidencial de la izquierda, aseguró este miércoles que Marcelo Ebrard Casaubón, su contrincante en la contienda interna de Morena, es “prepotente y arrogante”, y que “su desesperación ha pasado todos los límites”.

Los calificativos del Diputado federal con licencia llegan después de que el excanciller acusara hoy directamente a Claudia Sheinbaum, y a los gobiernos federal y de la capital mexicana, en manos del partido guinda, de estar desviando recursos, organizando acarreo y brigadas; de publicidad y guerra sucia para perjudicarlo y beneficiar a quien fuera la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Unos minutos antes, Ebrard Casaubón ofreció una conferencia de prensa para enlistar algunas de las irregularidades que ha detectado en la contienda interna de Morena, entre las que se encuentra la presunta compra de encuestas para dar resultados benéficos para la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como acarreo y brigadas para favorecerla.

“He ganado encuestas y cuando no gané una encuesta tuve los pantalones para decir: no la ganamos. Aunque fueran 32 cuestionarios. Les habla alguien que tiene esa experiencia, que ha actuado en línea recta; soy una gente honesta, íntegra; nunca he sido un traidor, nunca he sido desleal. Me invitaron al Gobierno y fui eficaz, y fui leal. ¿Qué es el segundo mensaje? Permitan que la ciudadanía libremente elija porque si no, va a ser un desastre para Morena. Suspendan lo que están haciendo porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan”, advirtió.