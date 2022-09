Alfaro vs madres: No toquen restos, violan Ley; si trabajara no lo haríamos, reviran

El pasado martes 13 de septiembre, las madres encontraron en un predio de Tlajomulco, Jalisco, 20 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- Las madres buscadoras en Jalisco respondieron a las declaraciones de Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de la entidad, quien dijo que la manipulación de los cuerpos infringe la ley, por lo que les pidió “hacer las cosas de manera correcta“.

Las madres buscadoras reaccionaron ante las declaraciones del Gobernador. “Quien manipula la verdad es usted Enrique Alfaro. Si ustedes trabajaran realmente, no habría necesidad de colectivos como el nuestro haciendo el trabajo que a usted le corresponde. Somos las familias quienes buscamos y encontramos”, publicaron en redes sociales.

Alfaro había dicho no quería “interferir con el debido proceso de las investigaciones”, por lo que exhortó a las madres no ir “por la libre”, pues “se está violando la ley, y un problema tan duro, no se puede enfrentar de esa manera”.

“Nosotros respaldamos su trabajo, entendemos su lucha, pero creo que hay que hacer las cosas de la manera correcta”, dijo el Gobernador emecista.

Las madres detallaron que no tuvieron ningún apoyo gubernamental en el hallazgo, y que el descubrimiento de la fosa fue a través de sus propios recursos. “No tuvimos apoyo de ningún Gobierno para movilizarnos y tuvimos que hacerlo con nuestros propios recursos. Gracias a las familias que aportaron”, señalaron.

En Jalisco hoy encontramos restos humanos. No tuvimos apoyo de ningún gobierno para movilizarnos y tuvimos que hacerlo con nuestros propios recursos. Gracias a las familias que aportaron. @MadresBuscan @jovenesbuscajal pic.twitter.com/1abjzgM7il — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) September 13, 2022

El Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pidió a los colectivos Madres Buscadoras de Sonora y Jalisco que se apeguen a los protocolos de búsqueda para evitar la manipulación de indicios, esto luego de que el pasado martes localizaron en un predio de Tlajomulco, 20 bolsas con restos humanos que estuvieron moviendo sin la presencia del personal adecuado. Señaló, que también se busca brindarles seguridad con la presencia de policías, durante las brigadas de búsqueda.

El trabajo de campo se realizó luego de que Madres Buscadoras de Sonora y la organización Jóvenes Buscadores de Jalisco recibieron en redes sociales denuncias de que en La Piedrera había personas inhumadas.

Con un registro de al menos 105 mil 86 personas desaparecidas y no localizadas en el país, colectivos de familiares de personas desaparecidas y activistas salen a buscar a sus seres queridos.

En México son al menos seis estados los que concentran el 55.17 por ciento del total de desapariciones en el país, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Se trata de los estados de Jalisco, con el mayor número de personas desaparecidas al acumular 15 mil 34 reportes. Le sigue Tamaulipas, con un total de 12 mil 305; el Estado de México, con 11 mil 399 personas; Veracruz, con 7 mil 263; Nuevo León, con 6 mil 337, y Sinaloa, con 5 mil 641.

-Con información de Sugeyry Romina Gándara