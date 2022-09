¿Putin recluta en prisiones para la guerra? Un VIDEO y una entrevista reveladores

Francia, 16 de septiembre (RFI).– Una grabación que se ha hecho viral muestra a Yevgueni Prigozhin, líder del grupo Wagner, reclutando en una prisión rusa, ofreciendo a los reclusos de entre 22 y 50 años la libertad si luchan en Ucrania. Lukas Aubin, investigador del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas, especialista en Rusia, explica la novedad que encierra esta filmación y el papel de los mercenarios al servicio de Vladimir Putin.

La difusión del video que muestra a Yevgueni Prigozhin reclutando prisioneros rusos prueba que el Kremlin aún no ha jugado todas sus cartas en un momento en que se encuentra en dificultades estratégicas en Ucrania. Radio Francia Internacional (RFI) sostuvo una entrevista con Lukas Aubin, investigador del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas, autor de La Géopolitique de la Russie, publicado por La Découverte, para ahondar más en el tema.

RFI: Este es un video sorprendente en el que aparece Yevgueni Prigozhin. ¿Qué debemos pensar de ello?

Lukas Aubin: Este video es muy interesante a varios niveles. Evidentemente, el momento es oportuno: llega en un momento en el que el Ejército ruso se retira, en el que el Ejército ruso está en extrema dificultad y Vladimir Putin busca soluciones. En segundo lugar, Yevgeny Prigozhin nunca había declarado públicamente que era miembro de la milicia privada rusa Wagner. Es la primera vez que lo menciona. Además, es una personalidad que aparece muy poco en los medios de comunicación rusos y muy poco en los medios de comunicación en general.

PMC Wagner Group Evgeny Prigozhin is at a penal colony looking for new assault infantry to join his company. Refers to some of those who served 30 years in prison and died in battle as "heroes". pic.twitter.com/Gp3IOVHuAq

For the first time, a video emerges of a recruitment talk for Wagner by Prigozhin in a Russian prison camp. Absolutely bonkers. “Nobody goes back behind bars. If you serve six months, you are free. If you arrive in Ukraine and decide it’s not for you, we execute you.” pic.twitter.com/9rlAbhKaQW

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) September 14, 2022