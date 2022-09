EU alerta que el virus de la viruela del mono podría mutar para resistir a fármaco

Por Matthew Perrone y Mike Stobbe

Washington, 16 de septiembre (AP).— Las autoridades de salud de Estados Unidos están advirtiendo contra el uso excesivo del único medicamento disponible para tratar la viruela símica, señalando que incluso una pequeña mutación del virus podría volver ineficaz al fármaco.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) actualizó esta semana su guía sobre el Tpoxx, que le ha sido recetado a decenas de miles de pacientes con el virus.

En una actualización difundida en Internet, las autoridades de la FDA advirtieron que un simple cambio molecular en la viruela símica “podría afectar considerablemente la actividad antiviral del Tpoxx”. Como los virus están en constante evolución para superar los obstáculos que encuentran para infectar, incluidos los fármacos, las autoridades reguladoras subrayaron que los médicos deben ser “juiciosos” al recetarlos.

