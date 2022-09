Apple investiga un error de iOS 16 que impide activar un iPhone 14 desde una red Wifi

MADRID, 16 Sep. (Portaltic/EP) – Apple ha confirmado un problema en iOS 16 que puede impedir la correcta activación de los nuevos iPhone 14 a través de una red WiFi abierta, y ha asegurado que ya lo está investigando.

La compañía de Cupertino ha reconocido este error en un comunicado interno, al que ha tenido acceso el portal especializado MacRumors, del que dice que puede “impactar en la activación de dispositivos en redes WiFi abiertas”.

Este problema aparece justo antes de los envíos de los nuevos iPhone 14 a los consumidores, que también se verían afectados, impidiendo de esta forma su configuración inicial.

En el comunicado interno, Apple propone, mientras investiga el asunto, conectar el iPhone a un Mac o a otro PC con iTunes durante el proceso de activación inicial del dispositivo. A continuación, el usuario deberá volver a la pantalla anterior y volver a intentarlo hasta que tenga éxito.

La tecnológica también confiesa que actualmente no dispone de ninguna solución oficial para parchear el problema. Con todo, ha pedido a su equipo de soporte que no abra un expediente de reparación en relación a este error.

El medio ha recordado que la actualización iOS 16.0.1 ya está disponible y puede arreglar, entre otros errores, uno también relacionado con el proceso de activación y migración en un iPhone 14.

Por su parte, Apple ha recomendado en su web de soporte que dicha actualización puede ser también necesaria si un usuario de iPhone 14 tiene problemas a la hora de activar iMessage y Facetime.

