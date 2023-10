Armando Escárcega, cerebro del atentado contra Ciro Gómez Leyva, es detenido en EU

El arresto fue llevado a cabo en Delano, California, e inmediatamente fue puesto a disposición a un Juez para comenzar con el proceso de extradición.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Armando Escárcega, presunto líder de los criminales que efectuaron el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, fue arrestado este lunes en Estados Unidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los Marshals de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia estadounidense efectuaron el arresto del susodicho en la ciudad Delano, en el estado de California.

Luego de efectuar la detención, fue puesto a disposición del Juez competente, esto con el fin para comenzar con el proceso de extradición, mismo que fue solicitado por la propia Fiscalía.

#FGRInforma | En cumplimiento de una solicitud de la #FGR, de detención provisional con fines de extradición, fue detenido Armando “E”, por delito de asociación delictuosa dentro de la célula criminal que atentó en contra de la vida del periodista @CiroGomezL. 1/2 pic.twitter.com/txeEzGrGKJ — FGR México (@FGRMexico) October 17, 2023

La mencionada solicitud, explicó la FGR en un comunicado, fue derivado de lo contenido en la carpeta original de investigación del caso, comenzada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).

Gómez Leyva, de 65 años de edad, denunció, a las 23:33 horas del 15 de diciembre de 2022, que dos personas a bordo de una motocicleta intentaron asesinarlo, sin embargo, lo salvó el blindaje de su camioneta.

El comunicador indicó, a través de su cuenta de la red social Twitter, que el ataque se produjo a las 23:10 horas del 15 de diciembre de 2022, a 200 metros de distancia de su domicilio particular, en la Ciudad de México, por lo que denunció el intento de homicidio a las autoridades.

En un segundo tuit, el periodista adjuntó cuatro fotografías, en las cuales se observa cómo quedó la camioneta, con impactos de bala en el parabrisas y el cristal del lado del conductor, además de otro en el cofre del vehículo.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL […] Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta. CGL”, escribió Gómez Leyva.

A las 23:49 horas, también en Twitter, Claudia Sheinbaum Pardo, la entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que se comunicó con Gómez Leyva y que estaban “brindándole a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana protección e iniciando investigaciones con cámaras de C5”.

— Con información de Zeta