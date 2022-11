Sandra Cuevas “vigilará” marcha convocada por AMLO; “denunciaré a acarreados”, dice

Cuevas también resaltó que en la marcha pasada convocada por la organización “[email protected]” significó un movimiento “que defiende las instituciones de este país”, el cual ahora, según la Alcaldesa, ahora López Obrador “quiere enfrentar, quiere provocar”.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).– Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, dijo que vigilará la marcha del próximo 27 de noviembre, anunciada esta mañana por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que además denunciará a la gente “acarreada” y a los liderazgos de la Ciudad de México que sean obligados a ir.

Por medio de un video de dos minutos, grabado al pie del Ángel de la Independencia, la Alcaldesa aseguró que la marcha convocada por el mandatario federal es una respuesta a la marcha en “defensa” del Instituto Nacional Electoral (INE) realizada el pasado domingo 13 de noviembre.

“Como autoridad de la Alcaldía Cuauhtémoc, vamos a estar vigilando cada acción de esa marcha. Vamos a estar denunciando la gente que venga como acarreada. Vamos a estar denunciando a la gente que se le pague. Voy a estar denunciando a los liderazgos de la Ciudad de México que ustedes obliguen a asistir a la marcha”.

Presidente @lopezobrador_, necesita una "Reconciliación con México", no competir con el pueblo de México. En 2024 Morena SE VA. pic.twitter.com/fZcf3inGuB — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) November 16, 2022

Cuevas también resaltó que en la marcha pasada convocada por la organización “[email protected]” significó un movimiento “que defiende las instituciones de este país”, el cual ahora, según la Alcaldesa, ahora López Obrador “quiere enfrentar, quiere provocar”.

En la grabación Cuevas también señaló que el Presidente no cuenta con grandes líderes, sino que sólo tiene “seguidores que no le hacen ver que se está equivocando. Se lo digo de manera muy respetuosa”.

“Usted necesita una reconciliación con México, no retar al pueblo de México. Usted no puede pretender ganarle a los mexicanos, no puede ganarle a una nación que ya despertó, a una nación que tiene ideales y tiene esperanza. Usted no puede ganarle al pueblo de México y eso debe usted reflexionarlo. No puede seguir provocando”.

Y agregó: “Debe entender que no puede provocar al pueblo de México porque usted no es dueño de México. Debe de comprender que somos servidores públicos y somos empleados de México y estamos para gobernar, no para atacar. Necesita una reconciliación con México”.

Sandra Cuevas expuso en otro tuit, que fue respuesta a una usuaria, que llegará a saludar al Presidente y le dará la bienvenida personalmente.

AMLO ENCABEZARÁ MARCHA POR CUARTO INFORME DE GOBIERNO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este miércoles que el próximo domingo 27 de noviembre encabezará una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México con motivo de sus cuatro años al frente del Gobierno, lo que aprovechará para dar ahí el informe que tenía previsto para el 1 de diciembre.

“Ayer dije, o antier, que vamos a informar el día primero. Ya lo había yo dicho, pero ayer mismo empecé a recoger opiniones y como lo nuestro tiene que ver con el mandar obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon: ‘¿Por qué el Zócalo el jueves? Es día laboral. Queremos ir muchos’. Entonces va a haber una marcha”, informó.

-¿La encabezaría usted? -se le preguntó al mandatario en su conferencia de prensa matutina.

-La voy a encabezar del Ángel de la Independencia al Zócalo el domingo 27. Nos vamos a empezar a reunir a las 9 para que no nos pegue mucho el sol, pero desde el Ángel -detalló.

-¿Va a marcha usted? -cuestionó un reportero.

-Yo voy a marchar -aseguró López Obrador.

-¿Cuál es el motivo? -se escuchó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

-Es informar, cuatro años de transformación y para ver si la gente está contenta con la transformación, o sea, si vamos bien -afirmó el Jefe del Ejecutivo federal.