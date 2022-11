Ni modo que Madrazo, Elba Esther y Fox sean demócratas, responde AMLO a la marcha

Ahora llenen el Zócalo, llamó el Presidente a sus opositores. “Fue muy importante la marcha de ayer. Fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México. Y esto es muy bueno, pero muy bueno porque si no emerge esto, se mantiene soterrado. Errores históricos, por ejemplo: que se va Franco [en España] y se queda el franquismo, y nadie dice nada. Se quedan callados. En Chile, sale [Augusto] Pinochet, pero se mantiene ese pensamiento”, aseguró López Obrador.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la manifestación de ayer, cuando miles salieron “en defensa del INE”, fue “una especie de striptease político” en el que se reveló la “hipocresía que prevalecía” en México. “Ni modo que [Roberto] Madrazo, Elba Esther [Gordillo] o [el expresidente Vicente Fox] sean demócratas”, cuestionó.

Organicen otra marcha, retó. Llenen el Zócalo, dijo. Señaló que él calculó entre 50 y 60 mil participantes en la movilización.

“Lo cierto es que lo de la supuesta agresión al INE [Instituto Nacional Electoral] no tiene fundamento. Lo que se busca es lo contrario: es fortalecer la democracia en nuestro país, protegerla, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales”, afirmó. “Entonces lo del INE fue una excusa, una bandera. Pero en el fondo, los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país; lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del Gobierno que represento; lo hicieron a favor de la corrupción; lo hicieron a favor de el racismo, a favor del clasismo, de la discriminación”.

El Presidente cuestionó: “Ese es el fondo, porque ni modo que Madrazo y Elba Ester y Fox sean demócratas. El mismo [José] Woldenberg, que convalidó fraudes electorales cuando estuvo en el IFE. Le voy más a la maestra Elba Esther porque esa no se da baños de pureza, es más sincera que Woldenberg. Porque lo que más molesta es la hipocresía, la simulación”, dijo.

“Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer. Fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México. Y esto es muy bueno, pero muy bueno porque si no emerge esto, se mantiene soterrado. Hace mucho daño para tener una sociedad más justa, más igualitaria, más fraterna. Errores históricos, por ejemplo: que se va Franco [en España] y se queda el franquismo, y nadie dice nada. Se quedan callados. En Chile, sale Pinochet, pero se mantiene ese pensamiento y nadie dice nada porque evitan el debate, la confrontación, convierten estos temas en tabú, en temas vedados y en el mediano, en el largo plazo, se daña muchísimo”, señaló el Presidente de México.

“Están saliendo ahora,porque la hipocresía que prevalecía y seguía existiendo, está saliendo: el clasismo, el racismo. Cuánto engañaban de que eran distintos el PRI, el PAN, los independientes. Cuánto engañaban la prensa; que los medios de información eran objetivos, profesionales, equilibrados, cercanos al pueblo, distantes del poder. Pues todo eso está quedando en evidencia y es muy bueno. Ojalá y se continúe así”, expresó.

“Y me dio mucho gusto que a pesar de la campaña, porque vaya que le metieron, se aplicaron, potentados, voceros, intelectuales orgánicos, articulistas, líderes políticos, no participó mucha gente”, dijo.

–¿No considera usted que participó mucha gente? –le preguntó una reportera.

–No, no, no, no, no, no. Les falta más. Para tener una idea, yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo; no hubiesen llenado ni la mitad del Zócalo. Deben ser unos 60, 50, 60 mil. El Zócalo se llena con 125 mil.

“Ojalá y le sigan, o sea, que se propongan llenar el Zócalo”, dijo López Obrador. “Por ejemplo, las luchas aún cuando se trate de mezquindades, requieren de perseverancia, de no cansarse, exigen de muchas fatigas, no es nada más ya una marcha y hasta el año que viene. No. Que organicen otro y ahora sí el Zócalo. Otra más y esa es la vida democrática, y qué bueno que se está conformando el bloque conservador”.