La NASA revela las primeras IMÁGENES de la misión Artemis I alejándose de la Tierra

Artemis I es la primera prueba de vuelo integrada del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA, una nave espacial Orión sin tripulación y los sistemas de tierra en el Centro Espacial Kennedy de la agencia. La misión allanará el camino para un vuelo de prueba tripulado y una futura exploración lunar humana como parte del programa Artemis.

Madrid, 16 de noviembre (Europa Press).– La misión Artemis 1 de la NASA, que integra el megacohete SLS y la nave Orion sin tripulación, ha enviado sus primeras imágenes alejándose de la Tierra en su viaje de seis días a la órbita lunar.

La etapa central del SLS y los propulsores gemelos de cohetes sólidos llevaron a la nave espacial Orion a la órbita terrestre, pero la cápsula necesitaba otro empujón para liberarse de la gravedad de nuestro planeta y dirigirse a la luna. Y obtuvo ese impulso, gracias a un largo encendido del motor desde la etapa superior del SLS, llamada Etapa Interina de Propulsión Criogénica (ICPS), según explicaron en rueda de prensa los responsables de la misión.

El motor único del ICPS se puso en marcha unos 87 minutos después del despegue de la misión Artemis 1 y estuvo encendido durante 18 minutos, aumentando la velocidad de Orion de 28 mil 160 a 36 mil 210 kilómetros por hora, según lo planeado y poniendo la cápsula en rumbo a la luna.

As @NASA_Orion begins the #Artemis I mission to the Moon, the spacecraft captured these stunning views of our home planet. pic.twitter.com/Pzk3PDt7sd — NASA Artemis (@NASAArtemis) November 16, 2022

“¡Encendido de inyección translunar completo! ¡Orion está en camino a la luna! Gracias a ICPS, la etapa superior del SLS, por el impulso para ponernos en camino”, dijo a través de Twitter Jim Free, administrador asociado de la Dirección de Misión de Desarrollo de Sistemas de Exploración en la sede de la NASA en Washington, dijo a través de Twitter, justo después de que terminó esta maniobra.

Otro gran hito se produjo poco después, aproximadamente 115 minutos después del vuelo, cuando Orión se separó del ICPS. La cápsula y su módulo de servicio construido en Europa ahora harán su propio camino hacia la órbita lunar, mientras que el ICPS despliega una decena de cubesats.

Cuando habían transcurrido nueve horas de vuelo, la NASA publicó una secuencia de imágenes tomadas desde la nave, que ya mostraban la Tierra en la lejanía.

New views of planet Earth from @NASA_Orion as #Artemis I journeys to the Moon. Orion is 9.5 hours into a 25.5-day test flight. pic.twitter.com/CBaA4ZOK4X — NASA (@NASA) November 16, 2022

Además, la NASA publicó imágenes del interior no tripulado de la cápsula Orion, que muestran al maniki comandante Campos, que lleva numerosos sensores para estudiar el efecto del vuelo en humanos. El nombre honra al ingeniero de la NASA Arturo Campos, que ayudó a traer a salvo a la Tierra a la tripulación del Apolo 13.

Tras llegar a su objetivo, la cápsula pasará unos 10 días en la órbita lunar antes de regresar a la Tierra. Orión entrará en nuestra atmósfera a unas 40 mil kilómetros por hora el 11 de diciembre, sometiendo a su escudo térmico a una dura prueba, y luego caerá en paracaídas en el Océano Pacífico frente a la costa de California.

While #Artemis I is uncrewed, a manikin named "Commander Moonikin Campos" is among the test devices flying aboard @NASA_Orion. The name honors NASA engineer Arturo Campos, who helped bring the Apollo 13 crew safely home to Earth. https://t.co/B5x3fSQQ74 pic.twitter.com/2gs2eC7pWi — NASA (@NASA) November 16, 2022

