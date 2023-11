Miles de terremotos. Suelo quebradizo, como caramelo caliente. ¿Qué pasa en Islandia?

Reikiavik, 16 de noviembre (TheConversation).- La península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia, tembló con un intenso enjambre de terremotos en la tarde del viernes 10 de noviembre. Las redes regionales de sismómetros detectaron cientos de temblores y varios fueron lo suficientemente fuertes como para sentirse en Reikiavik, a 50 kilómetros de distancia.

Se emitió entonces una alerta de protección civil advirtiendo del riesgo de una erupción, que sería la cuarta desde 2021. ¿Por qué se repite y qué puede ocurrir a continuación?

Islandia se extiende a lo largo de la dorsal mesoatlántica, donde las placas Norteamericana y Euroasiática se separan unos dos centímetros al año. En el manto terrestre, donde las rocas se comportan como caramelo muy rígido, las placas pueden expandirse continuamente.

Pero cerca de la superficie, las rocas de la corteza terrestre son frías y quebradizas, y sólo pueden estirarse rompiéndose. Como si se tirara de los extremos de una tableta de chocolate con un interior blando, pero una cubierta dura. La tensión acumulada a medida que las placas se separan se libera en ráfagas al romperse la cubierta.

La península de Reykjanes forma el extremo suroccidental de Islandia, donde la dorsal mesoatlántica surge del mar. Aquí, la corteza responde a fuerzas tectónicas inexorables rompiéndose cada cientos de años, formando una grieta.

La última secuencia de grietas y erupciones se produjo hace más de 800 años. Desde entonces, las placas se han separado unos 16 metros.

Ahora nos encontramos en otra fase de fisuración marcada por cientos o miles de terremotos, muchos de ellos lo suficientemente grandes como para sentirse en todo el suroeste de Islandia, y todos impulsados por la llegada de magma cerca de la superficie.

Cada terremoto y erupción libera un poco más de movimiento reprimido en estas placas tectónicas y, finalmente, cuando la tensión se haya liberado, las erupciones cesarán. En los últimos 50 años, hemos visto erupciones similares un par de veces en todo el mundo.

Entre 1975 y 1984, 18 enjambres sísmicos y nueve erupciones de lava asolaron el norte de Islandia durante los incendios de Krafla. Entre 2005 y 2010, se produjeron 14 enjambres sísmicos y tres erupciones a lo largo de una sección de 80 kilómetros del Valle del Rift en Afar, al norte de Etiopía.

Como en todas las dorsales oceánicas, el proceso de ruptura está lubricado por el magma. El magma se forma continuamente en profundidad, y su flotabilidad indica que está destinado a ascender.

En la corteza frágil, el magma sólo puede ascender cuando hay fracturas que seguir. Pero una vez que empiece a ascender, se abrirá camino a profundidades cada vez menores, aumentando el riesgo de erupciones.

LA VISTA DESDE ARRIBA

Los científicos de la Oficina Meteorológica de Islandia pueden detectar lo que ocurre en profundidad y localizar las sacudidas más pequeñas mediante redes de sismómetros. Éstos alertan al equipo de la rotura de rocas en la corteza y señalan con precisión dónde se está produciendo.

State of Emergency: Iceland’s Department of Civil Protection has just ordered a mandatory evacuation of the city of Grindavík and the Svartsengi Power Station as a volcanic eruption appears imminent. Over 1,000 earthquakes reported over the past 24 hours. pic.twitter.com/VkPgBz61VR

— Nahel Belgherze (@WxNB_) November 11, 2023