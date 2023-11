VIDEOS y FOTOS: Terremotos pueden presagiar inminente erupción volcánica en Grindavík

Desde octubre pasado se han registrado miles de temblores, lo cual ha incrementado el riesgo de una erupción volcánica.

REIKIAVIK, 11 Nov. (DPA/EP).- La autoridad de Protección Civil de Islandia ha declarado el estado de emergencia tras una serie de terremotos que pueden provocar una inminente erupción volcánica.

The woods were moving like the sea this morning #StormBabet pic.twitter.com/u5cKVM0sjO — Dan S. MacAbre-St. Saens (@dsnugentmalone) October 20, 2023

Se han registrado “cambios significativos” en la acumulación de magma subterráneo cerca del pueblo de Grindavík, hogar de casi cuatro mil personas, según la Oficina Meteorológica (IMO). Ante esto, la policía local y la autoridad de Protección Civil decidieron evacuar Grindavik y declarar el estado de emergencia.

🚨#BREAKING: Iceland Declares State of Emergency Due to Volcanic Eruption Threat Following 1400 Earthquakes in 24 Hours 📌#Grindavik | #Iceland

⁰Icelandic authorities have declared a state of emergency following a series of powerful earthquakes that shook the country's… pic.twitter.com/3BStzg8e62 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 11, 2023

“En este momento, no es posible determinar exactamente si el magma podría llegar a la superficie o en dónde. Hay indicios de que una cantidad considerable de magma se está moviendo en un área que se extiende desde Sundhnjukagigum, en el norte hacia Grindavik”, según declaraciones de la IMO.

Ha añadido que “la cantidad de magma involucrada es significativamente mayor que la que se observó en las mayores intrusiones de magma asociadas con las erupciones en Fagradalsfjall”. “Se están recopilando más datos para calcular modelos que proporcionen una imagen más precisa de la intrusión de magma”, han informado.

Huge cracks have opened up on the Grindavík golf course in #Iceland due to the many earthquakes they have had….👀 📷 Ragnar Visage pic.twitter.com/2RUK8mwpZH — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 11, 2023

Miles de temblores comenzaron a sacudir la península de Reykjanes, donde se encuentra el volcán Fagradalsfjall, a finales de octubre. Fagradalsfjall se encuentra a unos 40 kilómetros de la capital, Rekiavik, y entró en erupción por última vez en 2021.

El jueves, la popular piscina geotérmica Blue Lagoon estuvo cerrada debido al riesgo que representaban los temblores y la tensión del personal para los huéspedes.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press