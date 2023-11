Entrevista | Marcelo me habló: Clara; CdMx elegirá o la corrupción de Taboada o la 4T

En entrevista con “Los Periodistas”, Clara Brugada indicó que en 2024 los habitantes de la Ciudad de México tendrán la oportunidad de elegir quién quiere que gobierne esta ciudad, para ello, dijo, tendrán dos proyectos, el suyo que busca la continuidad de la Cuarta Transformación o el de Santiago Taboada, el cual representa al Cártel Inmobiliario y a la corrupción.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- Clara Brugada Molina, coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, reveló que el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón la llamó para felicitarla y para expresarle su apoyo rumbo al proceso electoral del próximo año.

En entrevista en el programa de “Los Periodistas” que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la morenista detalló que le propuso al exjefe de Gobierno sumar a alguien de su equipo a su proyecto, invitación que Ebrard aceptó.

“Yo pienso que Marcelo sí debería de integrarse, espero que en algún momento de la precampaña se integre, creo que hay voluntad para ello. Se está construyendo la unidad con Marcelo y espero que participe pronto en este proceso […] Hoy en la mañana me llamó Marcelo Ebrard a saludarme y felicitarme. Yo le propuse que alguien de su equipo forme parte de este consejo, le propuse que participara, es el momento de la unidad y me dijo que sí, que iban a nombrar a alguien”.

El respaldo de Marcelo Ebrard hacia Clara Brugada se da tan solo tres días después de que este anunciara —después de semanas de aplazar su postura— que se queda en Morena: “¿Por qué habría de dejar tirado lo que trabajamos 23 años?”, argumentó. En conferencia de prensa, el excanciller dijo que ha estado dialogando con Claudia Sheinbaum, pero dejó en claro que no ha hecho contacto con el dirigente nacional del partido, Mario Delgado. Aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no participó en lo que llamó “entendimiento”, es decir, un acuerdo con la virtual candidata presidencial de la izquierda.

“No consideré conveniente, no me pareció cambiar de posición. Respeto profundamente a Movimiento Ciudadano pero ellos tienen otra postura”, sostuvo después de meses de rumores de que buscaría la Presidencia por otra fuerza política. “Siempre tendré en mente llegar a la candidatura a la Presidencia porque creo que puedo hacer la diferencia y en eso nunca voy a cambiar. Entiendo que hoy las circunstancias no son para eso, pero no voy a desistir de ese objetivo”.

Con Marcelo Ebrard de su lado, Clara Brugada sumaría un elemento importante a su Comité Asesor, el cual está conformado por Omar García Harfuch, Hugo López-Gatell y otros exaspirantes para el proceso electoral de 2024.

El pasado 13 de noviembre, la exalcaldesa de Iztapalapa especificó que tras el proceso interno de selección que le dio la victoria como virtual candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, decidió trabajar en conjunto con otros colaboradores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) para la Jefatura de Gobierno de la capital.

Brugada detalló las personas que participarán en el consejo serán el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch; el exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell; el Diputado federal, Miguel Torruco; la titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Mariana Boy; así como otros aspirantes.

TABOADA REPRESENTA CORRUPCIÓN

Clara Brugada también se dio tiempo para dar su opinión sobre Santiago Taboada Cortina, Alcalde con licencia de Benito Juárez y quien apunta a ser el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México.

La morenista indicó que en 2024 los habitantes de la Ciudad de México tendrán la oportunidad de elegir quién quiere que gobierne esta ciudad, para ello, dijo, tendrán dos proyectos, el suyo que busca la continuidad de la Cuarta Transformación o el de Santiago Taboada, el cual representa al Cártel Inmobiliario y a la corrupción.

“Viene un momento en 2024 donde la ciudadanía tendrá que elegir, tomar una decisión acerca de quien quiere que gobierne esta ciudad, para eso van a haber dos proyectos, hoy uno de ellos van a la cabeza que es el de la Cuarta Transformación. En todas las encuestas no hay una en la que perdamos con el PAN, yo creo que la población ya está tomando sus decisiones. Taboada es el mejor candidato, el que fielmente representa al Cártel Inmobiliario de esta ciudad, a la corrupción”.

La coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México afirmó que la fuerza de Morena en la capital del país es tan grande que cualquiera de los precandidatos de Morena que participaron en el proceso tenía la capacidad de vencer al panista.

“La compañera o el compañero menos posicionado de Morena le gana a Santiago Taboada, es decir, Morena está tan fuerte en esta ciudad que cualquiera de los que competimos para participar le ganábamos a Santiago Taboada”.

Brugada Molina afirmó que Santiago Taboada ya ha sido designado como el candidato del frente opositor y este grupo solo está simulando el proceso de elección.

“La opinocracia, los de la oposición del Frente, la derecha, el panismo pues debe tener claro a quién están proponiendo, aunque escondan a quién van a elegir, aquí hay un dedazo. Morena va muy bien en las encuestas en esta ciudad, podrán decir lo que sea pero yo voy arriba de Santiago Taboada”.

Finalmente, Clara Brugada indicó que su proyecto como el de Taboada defienden intereses distintos, pues uno busca el bienestar social y el otro, el regreso de los privilegios y el beneficio de unos cuantos.

“Se representa un proyecto que lucha contra la corrupción, que luchó contra los privilegios, un proyecto que rescató a la ciudad del abandono donde estaba, un proyecto de esperanza, de seguir profundizando la lucha contra las desigualdades, un proyecto que quiere que la Ciudad de México sea de clases medias, ese es un proyecto. El otro proyecto quiere, como lo vemos, el regreso a la corrupción, el regreso de los privilegios y no porque lo diga yo, ya pasó en la Benito Juárez, se utilizó el gobierno para construir una red de delincuencia, una red para hacer negocios.Tenemos un proyecto donde la corrupción pareciera que la defienden como un derecho”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado