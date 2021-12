El CJNG y el de Sinaloa se pelean el control de 9 de los 10 municipios más violentos

Enfrentamientos, balaceras, hallazgo de fosas clandestinas y mantas con amenazas ocurren casi diario en los 10 municipios con más homicidios dolosos en México, de los cuales nueve se disputan el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– La disputa de territorios mediante enfrentamientos y balaceras que sostienen el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales coincide con el incremento de violencia en los 10 municipios con más homicidios dolosos en México, refieren cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y expertos en seguridad.

En el siguiente mapa se observa que la violencia que se ha registrado en Tijuana (Baja California), Ciudad Juárez (Chihuahua), León (Guanajuato), Cajeme (Sonora), Acapulco (Guerrero), Fresnillo (Zacatecas), Guadalajara (Jalisco), Chihuahua (Chihuahua), Ensenada (Baja California) y Celaya (Guanajuato) ha colocado a estos municipios como los más inseguros de México, donde es común los enfrentamientos, el hallazgo de fosas clandestinas y mantas con mensajes de amenazas.

Paralelamente a estas cifras del Secretariado, la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arrojó que en en seis de estos 10 municipios, más de la mitad de sus habitantes mayores de 18 años considera que es inseguro vivir en su ciudad, como se muestra en el siguiente gráfico.

“Cuando dos cárteles se disputan una misma plaza los homicidios se incrementan. El Cártel Jalisco está relacionado con al menos nueve de los 10 municipios más violentos, es la organización que más se ha expandido en los últimos años, su territorio normal estaba en el occidente y centro del país y se ha desplazado a todas partes”, dijo en entrevista Víctor Manuel Sánchez Valdés, experto en temas de seguridad.

En esto coincidió también el doctor Víctor Hernández, quien se desempeñó como asesor de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.

“Mucha de la violencia del país se explica por estos intentos de expansión que ha tenido el Cártel Jalisco”, destacó. “Ha tenido una campaña muy importante de expansión, es un cártel que no sabe jugar en equipo, está peleado con todos y aunque tiene a todo el mundo encima, a la DEA, a los cárteles mexicanos y al Gobierno de México, es una organización que no se extingue”.

BAJA CALIFORNIA: PELEA ENTRE EL CJNG, CDS Y LOS ARELLANO FÉLIX

Tijuana, Baja California, donde la presencia de la agrupación delictiva que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ha cobrado fuerza, se ha convertido en el municipio más violento en este año, con mil 493 homicidios dolosos de enero a octubre.

En esa ciudad fronteriza con San Diego (California, EU) operan también el Cártel Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa, cada uno peleando su territorio.

En octubre pasado medios locales documentaron cómo el CJNG amenazó a la actual Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, de extracción morenista; a Araceli Brown Figueredo, Alcaldesa reelecta en Rosarito, y a Montserrat Caballero Ramírez, la nueva Presidenta Municipal de Tijuana.

“Si el Gobierno no reconoce el triunfo de Fernando Serrano vamos a seguir calentando Rosarito, la 4T le robó el triunfo. Jaime Bonilla ya te vas, a ver si muy valiente ahora que no seas Gobernador. O reconocen el triunfo de Serrano o vamos contra sus familias. Y tu Araceli y Montserrat, alcaldesa de Tijuana, y Marina del Pilar, ya sabemos que tomaron en Mexicali con el cande y apoyan a los sinaloas. Arderá la Baja sino cambian de bandera. Atte La mera verga de la Baja” [sic], apareció en la narcomanta.

A principios de noviembre también se registraron ejecutados, el hallazgo de una osamenta, restos humanos y narcomensajes en distintas colonias de la Zona Este y en Playas de Tijuana sin que se reportara alguna persona detenida.

“Los hechos violentos que ocurrieron son producto de pugnas entre células delincuenciales, auspiciadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación y Sinaloa por el control del narcomenudeo en la ciudad”, dijo a la revista Zeta el Fiscal Central del Estado, Hiram Sánchez Zamora.

Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y experto en temas de seguridad, destacó que las disputas del CJNG con otros cárteles han desatado la violencia en varios estados del país.

“Las grandes disputas que tiene el Cártel Jalisco con otras organizaciones están provocando que en muchos de estos municipios se eleven sus índices de violencia. Tijuana y Ensenada es una disputa abierta con el Cártel de Sinaloa”, explicó en entrevista.

Ensenada, ubicado también en Baja California, ocupa el lugar número ocho de los municipios más violentos, con 257 homicidios dolosos de enero a octubre. Los cárteles que disputan esa localidad son el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

En lo que va del año tanto en Tijuana como en Ensenada han aparecido mantas con amenazas que llevan las siglas del CJNG.

CHIHUAHUA: CÁRTEL DE JUÁREZ, CJNG y CDS

Otro de los estados fronterizos donde se ubican dos de los 10 municipios con más homicidios dolosos es Chihuahua, territorio que disputan al menos tres cárteles: CJNG, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez.

Ciudad Juárez, una de las urbes más industrializadas de México, cerró 2020 con mil 643 asesinatos y de enero a octubre de este año acumula 999, ubicándose como el segundo municipio más violento del país. La capital Chihuahua ocupa el octavo sitio con 286 homicidios dolosos.

Los expertos destacan que en estos dos municipios el Cártel de Juárez, a través de sus brazos armados —las pandillas La Línea y Barrio Azteca— los disputan con el Cártel Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

GUANAJUATO: LA UNIÓN DE LEÓN, CDS, SANTA ROSA Y CJNG

Guanajuato es otra entidad donde los niveles de violencia se han incrementado en los últimos años y como muestra es que dos de sus municipios registran más homicidios dolosos: León y Celaya.

En León, la ciudad más poblada de Guanajuato, han ocurrido 603 homicidios dolosos de enero a octubre, colocándose como el tercer municipio más inseguro.

Los cárteles que ahí se disputan el control territorial son el CJNG, La Unión de León, Cártel de Sinaloa, Cártel Santa Rosa de Lima y Cártel Nueva Plaza, de acuerdo con expertos.

“Aquí hay tres organizaciones delictivas: la mafia local, también llamada ‘La Unión de León’, dedicada a un gran número de actividades ilícitas; está el CJNG, que invadió la ciudad desde el 2015 y finalmente el CNP, que es una célula aliada a la organización criminal que forma parte del Cartel de Sinaloa”, dijo al medio local Zona Franca David Saucedo, consultor en políticas públicas y analista especializado en seguridad.

De acuerdo con Zona Franca, la llegada del Cártel Nueva Plaza se hizo pública el pasado 13 de julio, cuando sicarios asesinaron a cuatro jóvenes en el interior de una vivienda donde supuestamente consumían y distribuían drogas en la colonia Quinta los Castillos.

Los homicidas dejaron una cartulina anunciando la llegada de dicho cartel y en la escena del crimen se localizó droga empaquetada con el sello del CJNG, lista para su venta o distribución.

Otro municipio violento es Celaya, con 319 homicidios dolosos de enero a octubre. Ahí el CJNG, Cártel Santa Rosa de Lima y el de Sinaloa pelean por el control.

SONORA: CJNG, CÁRTEL CABORCA Y LOS SALAZAR

El municipio de Cajeme, ubicado en el estado de Sonora, ocupa el cuarto lugar en homicidios dolosos con 389 de enero a octubre. Los especialistas señalan que ahí se disputan el control los cárteles de Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Caborca (del sobrino de Rafael “Caro” Quintero) y el Cártel de Sinaloa a través de la facción “Los Salazar”.

“En Cajeme no hay una participación muy importante del CJNG, ahí más bien es una célula del Cártel de Sinaloa contra el Cártel de Caborca, del sobrino de Rafael Caro Quintero”, detalló Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, sobre este municipio, donde en mayo pasado fue asesinado Abel Murrieta, candidato del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía.

GUERRERO: CJNG, CÁRTEL INDEPENDIENTE, LOS ROJOS, GUERREROS UNIDOS, CDS

Un informe de la Secretaría de Seguridad de Guerrero publicado en 2020 destacó que al menos 14 cárteles de la droga se pelean esa entidad.

Los de mayor presencia son el Cártel Jalisco Nueva Generación, que actúa en la región de la Tierra Caliente y en algunos municipios de la Grande; el grupo de los Beltrán Leyva (en Acapulco) y La Familia Michoacana (en la región de la Tierra Caliente).

También están Los Caballeros Templarios; el Cártel del Sur y Los Rojos (o Los Jefes) que se disputan Chilpancingo y otros municipios de la región Centro; Los Ardillos, Gente Nueva; Guerreros Unidos; el Cártel Independiente de Acapulco; Guardia Guerrerense y Sangre Nueva Guerrerense, que se disputan la Costa Grande; Los Viagras y Los Cornudos, que pelean por controlar la región de la Costa Grande.

En el municipio de Acapulco, donde han ocurrido 372 homicidios dolosos en lo que va del año, la pelea es entre el CJNG, el Cártel Independiente de Acapulco, Los Rojos, Guerreros Unidos y el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con los especialistas.

ZACATECAS: CJNG Y CÁRTEL DE SINALOA

Zacatecas es un estado que en los últimos meses ha crecido la violencia, con ejecuciones, cuerpos colgados y municipios sin policías, lo que provocó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador acudiera al auxilio de esta entidad gobernada desde noviembre por el morenista David Monreal Ávila.

En esa entidad aparecieron en noviembre ocho cuerpos colgados en puentes y árboles de Fresnillo, el municipio con mayor percepción de inseguridad del país (94.3 por ciento), según el Inegi, y uno de los 10 con más homicidios dolosos: 371 de enero a octubre.

Especialistas coinciden en que, por su ubicación geográfica, Sonora es territorio de disputa entre los cárteles de Sinaloa, del Noreste y el de Jalisco Nueva Generación, considerado el más peligroso del país.

En casi una decena de municipios, los policías locales han renunciado por la violencia.

JALISCO: CJNG Y CÁRTEL NUEVA PLAZA

Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, es uno de los 10 municipios con más homicidios en lo que va del año: 339. Ahí la disputa se da entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación y el Cártel Nueva Plaza, una escisión del CJNG.

“En Guadalajara lo que se observa es una disputa entre el CJNG y una de sus escisiones que está comandada por Erick Valencia”, refirió el doctor Víctor Manuel Sánchez Valdés, experto en temas de seguridad.

