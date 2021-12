La EMA respalda el posible uso de emergencia de la píldora de Pfizer contra la COVID

La Haya, 16 dic (EFE).- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) respaldó hoy el posible uso en un contexto de emergencia de Paxlovid, la pastilla de la farmacéutica Pfizer, como tratamiento oral de la COVID-19, bajo decisión individual de las autoridades nacionales a la espera de una licencia oficial europea.

Los dos principios activos del medicamento, PF-07321332 y ritonavir, que están disponibles en comprimidos separados, deben tomarse juntos dos veces al día durante cinco días.

El consejo se basa en el análisis de los resultados provisionales del estudio principal en pacientes no hospitalizados y no vacunados que tenían una enfermedad sintomática y al menos una afección subyacente que los ponía en riesgo de desarrollar COVID-19 grave.

