Pfizer anuncia que su pastilla COVID es 89% efectiva contra hospitalización y muerte

Washington, 14 dic (EFE).- La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció este martes que su pastilla Paxlovid, que aspira a convertirse en el primer tratamiento oral en EU para los pacientes con COVID-19, reduce en un 89 por ciento de los casos el riesgo de hospitalización o muerte en adultos.

Las pastillas Paxlovid todavía no han sido aprobadas por la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EU, pero el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, se mostró esperanzado a principios de diciembre de que se pueda recibir el visto bueno antes de que termine el mes.

Today, we announced results from the Phase 2/3 studies of our #COVID19 oral #antiviral. Learn more about these results & the potential impact this treatment candidate could have on people around the world, if authorized or approved: https://t.co/IlIDtaj8U4 pic.twitter.com/33MKG5wqZs

— Pfizer Inc. (@pfizer) December 14, 2021