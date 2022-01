Los ricos latinoamericanos aumentaron 52% su riqueza durante la pandemia: Oxfam

Por Ovidio Castro Medina

Bogotá, 17 ene (EFE).– La riqueza de los multimillonarios en Latinoamérica aumentó en un 52 por ciento desde el inicio de la pandemia de coronavirus, mientras que los pobres han estado más expuestos a las muertes por la COVID-19, según el informe “Las desigualdades matan”, presentado este lunes por Oxfam.

El informe se publica en medio del avance desbordado de contagios por la variante Ómicron, lo que supone que la población más necesitada empeora su situación, en tanto que los grandes capitales siguen creciendo.

Entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, según el documento, la riqueza de los más acaudalados en América Latina y el Caribe aumentó en 97 mil millones de dólares, un 52 por ciento.

LO HECHO NO ES SUFICIENTE

En contraposición, el resto de la población ha visto, sin poder hacer nada, disminuir drásticamente sus ingresos, especialmente porque millones han perdido sus trabajos.

Pese a que Oxfam reconoce los esfuerzos de los gobiernos para apoyar con ayudas económicas a las personas, éstos “no han tomado las medidas suficientes para proteger a su población, para poderles proveer la protección social que se hubiera requerido durante este tiempo”.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DÉBILES

América Latina es la región más afectada por la pandemia porque pese a que tiene el 8.4 por ciento de la población mundial, ha “puesto el 30 por ciento de los muertos, es decir, tenemos un millón y medio de personas que han fallecido y eso significa el 30 por ciento de las muertes globales”, afirma García.

Esto significa que los sistemas de protección de América Latina “son más débiles que los de la mayoría o los del resto del mundo”, expresa la funcionaria.

Las cifras también dejan ver que en los países latinoamericanos muere casi el doble de personas que en los países ricos, precisamente porque los sistemas de salud no brindan atención adecuada a los enfermos y porque las “vacunas han llegado más tarde con una distribución que no siempre ha sido equitativa”.

