AMLO lamenta la muerte del escritor José Agustín; recomienda su obra a los jóvenes

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la mañana de este miércoles la muerte del escritor mexicano José Agustín, quien logró mezclar en su obra “la parte cultural con la política”, por lo que recomendó sus libros a las y los jóvenes.

López Obrador aseguró que los tres volúmenes de Tragicomedia mexicana “son de lectura obligada para comprender cómo funcionaba el régimen autoritario y la corrupción que imperaba”. “Son textos muy buenos y un abrazo a sus familiares, a sus amigos. Un gran, gran escritor mexicano”, agregó.

El mandatario consideró que José Agustín “narra como pocos cómo después de que hay un enfrentamiento del Gobierno del General [Lázaro] Cárdenas con la oligarquía de entonces, sobre todo el Grupo Monterrey, al llegar [Manuel] Ávila Camacho, aunque el Grupo Monterrey y otros grupos económicos habían apoyado a [Juan Andreu] Almazán en la elección presidencial, al llegar Ávila Camacho, que era moderado, se reúnen con el nuevo Presidente y pactan para que el Estado les apoye”.

El Jefe del Ejecutivo federal señaló que “lo cuenta de manera magistral y son historias que se repiten porque cuando el Presidente [Luis] Echeverría quiere congraciarse con los empresarios después de que asesinan malamente a don Eugenio Garza Sada y hay inconformidad, Echeverría les concede lo que se conoce como consolidación fiscal, un sistema por el cual alguien tiene una empresa fuerte y obtiene utilidades, tiene que pagar impuestos por estas utilidades”.

“Pero mediante este sistema de consolidación fiscal, esa empresa, esa compañía puede crear tres, cuatro, cinco, 10 empresas, como las factureras, o sea, fantasmas. Y en esas empresas fantasmas tiene pérdidas, no hay utilidad. Entonces se une todo, la que gana y las que supuestamente, y al final no hay utilidades y si no hay utilidades, pues no se paga impuestos”, expuso.