Secretarios de Estado de Rusia y EU se reunirán para calmar la tensión sobre Ucrania

Nueva York, 17 de febrero (EFE).- El Gobierno ruso ha aceptado la propuesta lanzada por el Secretario de Estado de EU, Antony Blinken, de reunirse con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, la próxima semana para preparar una cumbre entre los dos países, con el objetivo de rebajar la tensión en torno a Ucrania, informó el portavoz de Blinken, Ned Price.

“Los rusos han respondido con fechas propuestas para finales de la próxima semana, que hemos aceptado, siempre que no se produzca una invasión rusa de Ucrania”, dijo Price a los periodistas.

En un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU pronunciado este jueves antes de viajar a la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania), Blinken anunció que había enviado una carta a Lavrov con esa invitación y dijo que EU ha propuesto también reuniones del Consejo OTAN-Rusia y del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Met with Foreign Minister @ELiimets to discuss our strong partnership and regional security issues. We are united in calling on Russia to de-escalate and engage in diplomacy with @NATO and Ukraine. pic.twitter.com/I5tspeddSt

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 17, 2022