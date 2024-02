CLOSE UP ¬ Manuel Velasco personifica la idea de un partido-parásito: el PVEM

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– Al igual que abrazó a los aspirantes priistas Enrique Peña Nieto en 2012 y a José Antonio Meade en 2018, el camaleónico Manuel Velasco Coello esta vez estuvo hombro a hombro, intercambiando comentarios oído a oído, con la candidata presidencial de izquierda Claudia Sheinbaum durante su entrega de constancia del Partido Verde, un partido más identificado por violar impunemente la Ley Electoral que por su visión ambiental.

“El Güero”, arrogante para algunos, es reconocido por sus compañeros de partido como Arturo Escobar por su habilidad para relacionarse con figuras de diversas fuerzas políticas. Precisamente por esas redes políticas y familiares, gobierne la derecha o la izquierda, el exgobernador de Chiapas siempre está bien posicionado.

Con Morena en el poder, su árbol genealógico le favoreció: su abuelo, el médico Manuel Velasco Suárez, era amigo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien el Senador conoció desde la adolescencia. En estas históricas elecciones, es integrante de la campaña de la candidata puntera en las encuestas e incluso quedó en el penúltimo lugar en el proceso interno de selección.

—Senador, ¿cómo le va en su papel dentro de la campaña de la Doctora? —se le preguntó esta semana al término del evento en el que el partido satélite abrazó a la morenista con un unísono “Claudia, amiga, el Verde está contigo”.

Al día siguiente, el martes 13 de febrero, Velasco Coello participó en un evento de Víctor González Torres, “Dr. Simi”, hermano del fundador del Verde, Jorge González Torres.

Abrazó y saludó al “Dr. Simi”, quien a sus 76 años permaneció en silla de ruedas durante el evento. Lejos quedó aquel empresario farmacéutico que en 2006 quiso ser Presidente por vía independiente y financió spots contra el candidato Andrés Manuel López Obrador. El poder ahora lo tiene su hijo, Víctor González Torres, quien comentó que Velasco le cae muy bien.

“El Dr. Simi no tiene partido, aquí simplemente hacemos una alianza con el Partido Verde Ecologista, donde ellos levantan la mano e invitamos a todos los partidos a que se unan a esta iniciativa de ley que busca la inclusión laboral de la gente con discapacidad en nuestro país. Nos caemos muy bien, pero no hay un trabajo en conjunto con la fundación”, aseguró el director ejecutivo de las farmacias Similares.

“¿CUÁNTA LANA QUIERES?”

El “Güero” hizo campaña rumbo a la gubernatura de su natal Chiapas a la par del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. En julio de 2012, ambos ganaron en las urnas. Igual que su padre y su abuelo, Manuel Velasco fue Gobernador de Chiapas (2013-2018).

A su toma de protesta acudieron a arroparlo personajes como la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, Emilio Gamboa, Roberto Palazuelos y Jorge Emilio González “El Niño Verde”, a quien esta semana se le vio en una reunión privada con el dirigente de Morena, Mario Delgado, para acordar la repartición de diputaciones.

Llamándolos amigos, Velasco agradeció la presencia de los entonces gobernadores Javier Duarte, César Duarte, Eruviel Ávila, Roberto Borge, Rafael Moreno Valle, Miguel Barbosa, Miguel Ángel Mancera y Aristóteles Sandoval, que años después fueron procesados, asesinados o murieron. Asimismo, agradeció la presencia y “consejos” de Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano.

En sus primeros meses de gobierno local se le comparó con Peña Nieto. Soñaba entonces llegar a ser candidato presidencial de 2018 con el mismo modus operandi, es decir, casándose con una celebridad de Televisa, como lo hizo con la cantante Anahí Puente en 2015. Para su primer informe de Gobierno a finales de 2013, difundió su imagen en anuncios con el slogan “Cambio” que circularon no solo en Chiapas, sino en la CDMX, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala y otras entidades del centro del país, a pesar de que la Ley expresamente lo prohíbe. Acción Nacional calculó el derroche en 110 millones de pesos.

Pero solo quedó en un sueño. Manuel Velasco gobernó alejado de los chiapanecos. En su informe de Gobierno de 2015 cacheteó a un colaborador y, ante la presión mediática, ofreció disculpas días después. Pese a la “cruzada nacional contra el hambre”, siete de cada diez siguió en situación de pobreza (Coneval, 2018) y dejó una crisis de inseguridad apunto de explotar, como actualmente se registra por el enfrentamiento entre cárteles del narcotráfico que se disputan el territorio.

“Manuel Velasco no tiene escándalos (como ‘el Niño Verde’), pero trae por lo menos dos casos de corrupción en el tiempo en el que fue Gobernador que no se explicaron, que quedaron impunes, que están muy bien documentados y que se le perdonaron durante este sexenio: una pequeña Estafa Maestra, empresas fantasma, millones de pesos desviados, inexplicables transferencias de fondos públicos, que fueron detectados por la Auditoría Superior de la Federación y que luego fueron perdonados. Y, por el otro lado, esta extraña relación con el obradorismo: es corcholata, pero al mismo tiempo amenaza con que no saben si seguirán con la alianza (y con ello quitarle mayoría a Morena)”, dijo la coautora de La mafia Verde, Paula Sofía Vásquez.