El MIT crea vacuna contra COVID que promete ser barata, fácil de almacenar y eficaz

Madrid, 17 de marzo (Europa Press).- Aunque muchas personas de los países más ricos han sido vacunadas contra la COVID-19, todavía es necesario vacunar a gran parte del mundo. Ahora, una nueva vacuna desarrollada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y el Centro Médico Beth Israel Deaconess, en Estados Unidos puede contribuir a esos esfuerzos ofreciendo una alternativa barata, fácil de almacenar y eficaz a las vacunas de ARN.

La vacuna se diseñó de forma que pudiera producirse mediante levadura, utilizando instalaciones de fermentación que ya existen en todo el mundo. El Instituto Serum de la India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, está produciendo ahora grandes cantidades de la vacuna y está realizando un ensayo clínico en África.

“Todavía hay una población muy grande que no tiene acceso a las vacunas COVID. Las vacunas de subunidades basadas en proteínas son una tecnología de bajo costo y bien establecida que puede proporcionar un suministro constante y es aceptada en muchas partes del mundo”, afirma J. Christopher Love, profesor de Ingeniería Química Raymond A. y Helen E. St. Laurent en el MIT y miembro del Instituto Koch de Investigación Integrativa del Cáncer y del Instituto Ragon del MGH, el MIT y Harvard.

A new protein subunit vaccine developed at @MIT and @BIDMChealth, which comprises fragments of the SARS-CoV-2 spike protein arrayed on a virus-like particle, may offer an inexpensive, easy-to-store, and effective alternative to RNA vaccines for Covid-19. https://t.co/Vdtt4LjO5G pic.twitter.com/LFTfAXHtAo

— Medical Science and Technology #earlytreatments (@MedicalScitech) March 17, 2022