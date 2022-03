FOTOS: Hallan en China un nuevo dinosaurio acorazado de hace 190 millones de años

Pekín, 17 mar (EFE).- Un grupo de científicos chinos hallaron en la región meridional de Yunnan un nuevo taxón de dinosaurio acorazado que vivió hace unos 190 millones de años, recoge hoy la agencia oficial Xinhua.

Los científicos identificaron el taxón, llamado Yuxisaurus kopchicki y perteneciente al suborden de los tireóforos, gracias a unas características distintivas halladas en la parte craneal y postcraneal del animal.

New early threophoran paper dropped, with contributions from @NHMdinolab. Say hello to Yuxisaurus kopchicki, an armoured dinosaur from the Jurassic of southwest China.#thyreophoranhttps://t.co/bm54HEHMSY

— Stu Pond (@PaleoStu) March 15, 2022