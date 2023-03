Sorteo Champions: City se mide con Bayern y el Madrid lo hará ante Chelsea en cuartos

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) – El Real Madrid se enfrentará al Chelsea inglés en los cuartos de final de la Liga de Campeones 2022-2023, con la particularidad de que la vuelta del cruce será en Stamford Bridge, según deparó el sorteo realizado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El resto de cruces serán: Manchester City-Bayern de Múnich, Milan-Nápoles, e Inter de Milán-Benfica. En el acto se sortearon los cuartos, que se disputarán el 11/12 de abril (ida) y el 18/19 (vuelta), y también las semifinales, programadas para el 9/10 y 16/17 de mayo.

🇪🇸 Real Madrid vs Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇵🇹 Benfica vs Inter 🇮🇹

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City vs Bayern 🇩🇪

🇮🇹 Milan vs Napoli 🇮🇹

*FC Internazionale Milano's match has been reversed in accordance with the principles set by the Club Competitions Committee. #UCLdraw pic.twitter.com/m1gMqFs1fV

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2023