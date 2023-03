Lázaro Cárdenas Batel va a CELAC, deja Presidencia. Respeto mucho a la familia: AMLO

El mandatario confirmó la salida del Coordinador de asesores de Presidencia y además aprovechó para elogiar tanto al expresidente Lázaro Cárdenas como al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a quien nombró el “precursor” de su movimiento.

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este viernes que su Coordinador de Asesores en la Presidencia de México, Lázaro Cárdenas Batel, sale de su Gobierno un día antes de la Conmemoración de la Expropiación Petrolera que llevó a cabo su abuelo, el expresidente y general Lázaro Cárdenas del Río.

El mandatario aseguró que “Lázaro va a trabajar en la CELAC [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños]”. Además, reiteró su respeto y admiración por su padre, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con quien hace unas semanas tuvo un choque de declaraciones que después se aclaró, así como con su abuelo, a quien considera uno de los mejores presidentes que ha tenido el país.

“A eso se va a dedicar, pero mantenemos muy buenas relaciones y también nos va a seguir ayudando porque él lleva toda la relación con países que están apoyándonos con médicos especialistas, como es el caso especial de Cuba”, ahondó López Obrador, quien también dijo que aún “está pendiente” de definir a su sucesor en la Coordinación de asesores.

“Respeto también mucho al General Cárdenas, nunca ha habido un Presidente con tanto amor a la gente, sobre todo humilde, él comenzó este movimiento, esta lucha, su padre del ingeniero. Yo me adherí a ese movimiento por el Ingeniero Cárdenas, en Tabasco, desde 1988, él comenzó antes con la Corriente Democrática [dentro del PRI], yo fue candidato a gubernatura por el Frente Democrática Nacional en noviembre de aquel año”, rememoró.

“Entonces los respeto mucho, es precursor. Y Lázaro, de primera, profesional, con principios, muy definido políticamente, entonces aprovecho para aclarar eso. Él va a seguir haciendo política, es de los que va a sustituirnos, es parte del relevo generacional”, completó el mandatario.

De acuerdo con López Obrador, Cárdenas Batel, exgobernador de Michoacán, “tiene consenso en la mayoría de los gobiernos de la CELAC” para establecer “una especie de secretariado permanente (…) que se haga cargo de darle seguimiento a todos los acuerdos, las decisiones que tomamos, de manera conjunta”.

“Desde luego, tiene una muy buena relación con nosotros, pero también con [el Presidente de Brasil] Lula, son amigos, con Alberto Fernández, [Gustavo] Petro, la señora Xiomara [Castro], Miguel Díaz-Canel, su esposa de Lázaro es de Cuba”, indicó el AMLO.

AMLO-CÁRDENAS, UNA MONTAÑA RUSA

Y es que, de acuerdo con el diario El País, Cárdenas Batel renunció al Gobierno de López Obrador luego de que el 31 de enero, el mandatario mexicano consideró al Ingeniero Cárdenas un “rival político” ante el respaldo que había dado a Méxicolectivo, una plataforma impulsada por Movimiento Ciudadano y por políticos como Francisco Labastida.

Unas horas después del señalamiento, Cárdenas Solórzano informó que “a partir de consideraciones de carácter político”, ya no seguiría participando en el proyecto Mexicolectivo. “En ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo”, agregó el ingeniero.

Apenas hace un par de semanas, Cárdenas Solórzano dijo que mantiene una relación de amistad con el Presidente López Obrador. En entrevista con medios después de la presentación de su libro Por una democracia progresista, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Cuauhtémoc Cárdenas sostuvo que su relación con el Presidente es “como siempre, de amistad” y que no se ha roto, “de ninguna manera”.

También le preguntaron si asistirá a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), convocada por partidos de oposición y organizaciones ciudadanas el próximo domingo, a lo que respondió que no.

¿Asistirá a la marcha?, se le cuestionó. “En esta ocasión no asistiré”, respondió el excandidato presidencial en el año 2000. ¿Apoya esta movilización?, se le insistió. “No sé qué se vaya a proponer, así que no puedo respaldar lo que no conozco”, agregó.