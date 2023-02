Cuauhtémoc Cárdenas dice que mantiene amistad con AMLO y que no marchará el domingo

En entrevista con medios después de la presentación de su libro Por una democracia progresista, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Cuauhtémoc Cárdenas dijo que su relación con el Presidente López Obrador es “como siempre, de amistad” y que no se ha roto, “de ninguna manera”.

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).– El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dijo que mantiene una relación de amistad con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, esto luego de que el mandatario lo considerara un “adversario político”.

En entrevista con medios después de la presentación de su libro Por una democracia progresista, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Cuauhtémoc Cárdenas sostuvo que su relación con el Presidente es “como siempre, de amistad” y que no se ha roto, “de ninguna manera”.

También le preguntaron si asistirá a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), convocada por partidos de oposición y organizaciones ciudadanas el próximo domingo, a lo que respondió que no. ¿Asistirá a la marcha?, se le cuestionó. “En esta ocasión no asistiré”, respondió el excandidato presidencial en el año 2000.

¿Apoya esta movilización?, se le insistió. “No sé qué se vaya a proponer, así que no puedo respaldar lo que no conozco”, agregó.

Sin embargo, Cárdenas celebró que la sociedad se movilice. “Siempre es importante que la sociedad se mueva, que la sociedad opine, que haya respeto a lo que cada quien quiera decir, hacer, mover, etcétera, me parece que eso es muy importante”.

El pasado 6 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sea un enemigo y que se fuera a pelear políticamente con él, aunque señaló que es más un “adversario” porque “ya no hay una coincidencia política”.

“Decirle adversario no es decirle enemigo, adversario tiene que ver cuando ya no hay una coincidencia política”, dijo el Presidente en su conferencia matutina.

Ante la pregunta del porqué no está Cárdenas Solórzano trabajando en su Gobierno, López Obrador expresó que porque “él no ha decidido participar. Él es un hombre libre, con criterio, por eso. […] Quisieran que nos peleáramos y pues no me voy a pelear con el Ingeniero [Cuauhtémoc Cárdenas], si acaso con Claudio [X. González]”.

El Presidente fue cuestionado sobre la existencia de la izquierda en México fuera de Morena, y respondió que “puede ser”, pero que todos fueron “captados” y “simulaban ser radicales”.

“Siempre hemos sido respetuosos de todas las expresiones, había quienes decían que no íbamos a poder transformar por la vía pacífica y había quienes pensaban que iba a ser más de lo mismo y los que ahora se sorprenden porque se está llevando a cabo una transformación profunda, entonces sí hay cambios”, señaló.

La relación entre ambos ha estado marcada en los últimos años por el distanciamiento y por las críticas de Cárdenas hacia López Obrador. La más reciente confrontación tuvo lugar la semana pasada por la presunta participación del Ingeniero en el proyecto Méxicolectivo, del cual se deslindó más tarde.

El pasado 31 de enero, López Obrador consideró al Ingeniero Cárdenas un “rival político” ante el respaldo que había dado a Méxicolectivo, una plataforma impulsada por Movimiento Ciudadano y por políticos como Francisco Labastida.

“Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más. No hay justo medio”, declaró el Presidente.

Horas después de las críticas, Cuauhtémoc Cárdenas emitió un pronunciamiento en el que confirmó que tuvo conocimiento de la iniciativa y en el cual se deslindó de ella. “A mí me dio mucho gusto lo de la carta del Ingeniero, y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa es que lo siguieron manejando, entonces cuando me preguntan pues yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el Ingeniero haya declarado. Yo creo que aclaró”, matizó un día después López Obrador.

El proyecto Méxicolectivo aglutina a diversos políticos y académicos, que plantearon una serie de propuestas alternativas de cara a las elecciones de 2024, y que se auto define como un espacio de deliberación ciudadana que busca detonar el pensamiento plural, para impulsar soluciones, en una “sociedad más justa, incluyente, próspera y en paz rumbo a un México más democrático”.

Entre los integrantes de la organización Méxicolectivo se encuentran políticos como la actual Senadora de Movimiento Ciudadano, la excandidata presidencial Patricia Mercado, así como el exrector de la UNAM y exsecretario de Salud del Gobierno de Enrique Peña Nieto, José Narro Robles, y el exprocurador en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y Ministro en retiro Diego Valadés.