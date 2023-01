“¿Considera a Cárdenas su adversario?”, le preguntan a AMLO. “En política, sí”, dice

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano externó su postura sobre el lanzamiento de la plataforma Méxicolectivo, respaldada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Francisco Labastida Ochoa, excandidatos presidenciales, así como por los exrectores de la UNAM y exfuncionarios federales José Narro y Francisco Barnés.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- El hilo entre Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador, que ha sido muy delgado desde muchos años, parece haberse roto hoy.

Primero, una reportera le preguntó:

–¿Qué opina, por ejemplo, que Cuauhtémoc Cárdenas vaya en este grupo con Francisco Labastida? –dijo, en referencia al lanzamiento del movimiento Colectivo por México, que ayer se presentó en la capital, con auspicio del partido Movimiento Ciudadano (MC), y pidió un cambio de rumbo de país. Cárdenas no asistió pero había sido anunciado como parte del mismo grupo.

–Es normal –respondió el Presidente, tratando de minimizar la presencia del que fuera tres veces candidato de la izquierda a la Presidencia–. Es que tienen que ejercer su derecho de manifestación y no están de acuerdo con nuestro proyecto de transformación. Están más cerca del bloque conservador. Es una especie de ala moderada del bloque conservador, pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no se opta por la simulación, por el gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Porque así era.

“Acuérdense cómo querían establecer una especie de bipartidismo, PRI-PAN, haciéndonos creer que eran distintos –agregó AMLO. Engañaron durante décadas a millones de mexicanos. ¿Cómo las organizaciones de la llamada sociedad civil o los grupos supuestamente independientes? Ahora se está llevando a cabo un cambio verdadero y no les gusta. Por eso hablo del conservadurismo, porque son partidarios de mantener es status quo, que se mantengan los privilegios, la corrupción, esto que era lo que había y que el pueblo siga en la pobreza, en el abandono, en la marginación. Vamos bien porque cada día que pasa hay más definiciones y es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores.

Otro reportero insistió:

–¿Considera a Cárdenas adversario?

–En política, sí. Si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más. No hay justo medio. Entonces, qué bien que se están dando estas cosas.

“Les comentaba yo ayer que no podemos quejarnos. Nos está tocando vivir tiempos interesantes. Son tiempos estelares en la historia de nuestro país. Antes no pasaba nada. No se movía ni una hoja del árbol de la política. Ahora no los aburrimos. Están sucediendo cosas. Es una transformación”, dijo el Presidente en su conferencia de prensa matutina.

“Si no tuviésemos el apoyo del pueblo, ya nos hubiesen derrocado y vaya que le meten mucho dinero. Tienen todos los medios de información. Antes usaban los golpes de Estado, ahora son golpes de Estado mediáticos, técnicos, tienen el control de todos los medios de comunicación, de la mayoría, con honrosas excepciones”, agregó.

Ayer, integrantes de la organización Méxicolectivo y políticos -como la actual Senadora de Movimiento Ciudadano, la excandidata presidencial Patricia Mercado; así como el exrector de la UNAM y Secretario de Salud del Gobierno de Enrique Peña Nieto, José Narro Robles; y el exprocurador en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y Ministro en retiro Diego Valadés- anunciaron un proyecto de Nación “ciudadano” que se definirá en junio próximo y para el cual defendieron “el pluralismo” de quienes lo integran.

“Méxicolectivo integra y multiplica, no cuenta el color, sólo la voluntad por México, no vemos personalidades, sólo ciudadanos de la República”, explicó durante la presentación de Punto de Partida en el WTC Luis Farías Mackey, secretario técnico de esta organización.

Al acto de esta nueva plataforma acudieron además el excandidato presidencial priista ​​Francisco Labastida, involucrado en la trama de corrupción del Pemexgate; la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota; el dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro; así como la Diputada de ese partido, Ivonne Ortega, exsecretaria nacional del PRI.

Aún cuando se anunció que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano era uno de los políticos que respalda esta nueva plataforma, no se le vio junto a los invitados de honor que ocuparon las primeras filas.

“Pretendemos contribuir a terminar con la polarización, a valorar la importancia de la pluralidad, tener un país con un coro de voces disonantes, que uno de una sola voz”, dijo Narro Robles, quien habló durante su presentación sobre la necesidad de llevar a cabo dos reformas una en materia de Salud y otra Educativa.

“La salud y educación son pilares prioritarios, sin ellas no prospera nada de lo importante.”@JoseNarroR hace un llamado, desde #Mexicolectivo, a acordar, diseñar y poner en marcha reformas en estas áreas para emprender el camino de reencuentro que requiere nuestro país. pic.twitter.com/eu3Tj8WzxL — mexicolectivo (@mexicolectivo) January 30, 2023

El exprocurador y Ministro en retiro Diego Valadés acusó a su vez que hay un deterioro social e institucional en México que se acelera. “Los mexicanos padecemos arbitrariedad en el ejercicio del poder, discrecionalidad en la aplicación de los recursos públicos, manipulación de la verdad, carencia de servicios, uso político de la pobreza y violencia impune”, denunció al pedir “cambiar el rumbo del país”.

“Quienes estamos aquí somos una muestra del pluralismo que toda democracia requiere, las visiones unidimensionales y unidireccionales contradicen la democracia, sólo se exige pensar igual donde el derecho a la libertad naufragó”, sentenció e invitó a la reconstrucción nacional.

Valadés dijo que esta reconstrucción implica respetar la Ley y “establecer un Gobierno colegiado que responda de sus actos y de sus omisiones ante el Congreso, sujeto a la confianza, evaluación y eventual aprobación por parte de los representantes nacionales”.

En tanto, la Senadora emecista Patricia Mercado insistió en la necesidad de construir un proyecto con base en el diálogo y en la pluralidad. “Desde hace más de un año este diálogo comenzó a multiplicarse, quienes participamos de él fuimos invitando poco a poco a otra personas, fuimos sistematizando las ideas que surgían de esas conversaciones que provocó el libro Por una democracia progresista, de Cuauhtémoc Cárdenas”.

Recuperar la vida institucional y sanar el tejido social será clave para restablecer el derecho, la ciencia, la paz y el bienestar de México. Para @dvalades, es necesario mirar adelante con realismo y determinación con un proyecto necesario y viable como lo es #Mexicolectivo. pic.twitter.com/Yf1jiv7gcU — mexicolectivo (@mexicolectivo) January 30, 2023

“La paz, la democracia, la dignidad y la armonía no son incompatibles con la diversidad y la pluralidad, no tenemos que pensar lo mismo, ni decir lo mismo, ni aplaudir lo mismo para enfrentar los riesgos de este siglo XII desafiante, cada vez más desigual y cada vez más violento”, expresó Mercado.

Los primeros oradores del evento delinearon las aristas de este proyecto. Por ejemplo, Paola Zavala Sabe, Fundadora de OCUPA, señaló que es tiempo de que los partidos dejen de basar su éxito en repartir despensas y formar clientelas, y remarcó la necesidad de que las elecciones “sean una oportunidad de oír a la ciudadanía crítica y formar en conjunto proyectos viables”.

Andrés Castañeda, coordinador de las causas salud y Bienestar en Nosotrxs, expuso que se necesita hacer de la salud una verdadera prioridad en la políticas públicas partiendo de tres conceptos fundamentales: la salud como un derecho, la salud como un pilar de desarrollo y la salud como un pilar colectivo.

“Debemos exigir que la garantía de este derecho se haga realidad a través de políticas públicas que trasciendan sexenios y se haga acompañar de un presupuesto”, señaló.

En #Mexicolectivo vemos a la salud como un derecho, un pilar de desarrollo y un bien colectivo. México necesita incentivar el desarrollo tecnológico. @castanedaprado dice que si logramos la cooperación de todos los sectores, tendremos el sistema de salud que nos merecemos. pic.twitter.com/XiuFm1tlar — mexicolectivo (@mexicolectivo) January 30, 2023

Lourdes Morales Canales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, acusó a vez que “el espacio público está secuestrado y nosotros lo hemos permitido, hoy en día es más importante hacer campaña permanente y suplantar la verdad para evadir las responsabilidades que resolver los problemas más apremiantes del país, estamos muy distraídos todos”.

“El espacio, la toma de decisiones sin vigilancia ni participación ciudadana, las trabas a la transparencia para todos, la ausencia, la rendición de cuentas sobre el uso y destino de los recursos públicos y el reparto de puestos en base de cuotas y cuates es fuente de corrupción. Esto no es novedoso, sucede y ha sucedido en distintas administraciones. Lo que sí es novedoso es la ausencia de diálogo, la estridencia permanente y la política del odio como estrategia de dominación”, señaló.

-Con información de Obed Rosas