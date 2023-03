Verstappen y “Checo” Pérez hacen 1-2 con Red Bull en primeros libres del GP de Yeda

>BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) – El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el más rápido este viernes en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1, segunda cita del campeonato que se disputa en el circuito de la Corniche de Yeda, con un tiempo de 1:29.617 con el que superó al resto, incluido un Fernando Alonso (Aston Martin) que fue tercero.

Si venía de dominar el viernes de la cita inaugural en Baréin, esta vez el asturiano fue tercero en esta primera toma de contacto con el estrecho –aunque remodelado para dar más seguridad–, revirado y rapidísimo circuito urbano de Yeda. Buenas sensaciones compartidas, pese a algún que otro susto, por su compañero Lance Stroll, cuarto.

