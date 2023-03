El abogado de García Luna dice que lo dejaron solo y que ahora está decidiendo hablar

En entrevista para CNN, César de Castro señaló que el exsecretario de Seguridad sabe que tiene la opción de colaborar con el Gobierno de Estados Unidos; “hablaré con él sobre eso y veremos qué sigue”, comentó.

Los Ángeles, 17 de marzo (LaOpinión).- Luego de uno de los juicios más esperados este año en Estados Unidos, el pasado 21 de febrero un jurado en Nueva York declaró culpable a Genaro García Luna de cuatro cargos relacionados con narcotráfico, y uno por haber mentido a las autoridades estadounidenses de inmigración.

Ahora, el siguiente paso es esperar la sentencia que dictará el Juez Brian Cogan el próximo 27 de junio, una condena que podría ser de 20 de prisión como mínimo a cadena perpetua.

Y aunque el exsecretario de seguridad mexicano ha tenido tiempo de procesar su situación, la realidad es que aún se encuentra en shock, según reveló su abogado defensor César de Castro.

En entrevista para la cadena CNN, indicó que al igual que su cliente, no podía creer el veredicto basado en seis colaboradores que, en su opinión, tenían poca o ninguna credibilidad.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Genaro García Luna colabore con Estados Unidos, o si se arrepintió de no hacerlo antes, De Castro señaló que todos los acusados tienen esa oportunidad.

“Él había tenido esa oportunidad antes. No lo hizo y fue a juicio. ¿Arrepentirse? No, en primer lugar. En segundo lugar, el juicio estableció que muchos testigos optaron por cooperar después de su sentencia en el caso. Hay dos formas de cooperar, antes y después, en cualquier momento”, indicó.

De esta manera, el abogado no descartó que su cliente finalmente se decida a colaborar, pues él se lo planteará para tomar una decisión al respecto.

“Esa es una opción. Él puede hacer eso y sabrá que esa es una opción. Sin duda lo discutiremos. Él puede explorar esas opciones, puede hacer eso conmigo. Él siempre ha mantenido sus opciones abiertas. Cualquiera debería saber lo que puede y no puede hacer. Hablaré con él sobre eso y veremos qué sigue”, agregó.

Asimismo, se le preguntó si García Luna está al tanto de la reacción que emitió el expresidente Felipe Calderón a través de un comunicado, una vez que se dio a conocer el veredicto final.

Al respecto, el defensor respondió: “Realmente no hemos hablado mucho de eso. Para mí, te diré cuál fue mi reacción, que creo que fue similar para él. Eso realmente no me sorprendió. Como le digo a la mayoría de mis clientes, aprendes muy rápido cuando te arrestan y acusan en Estados Unidos, especialmente en un caso de alto perfil, quién permanecerá a tu lado y quién no, y quién estará en el medio o no puede, necesariamente, tomar una posición, por decirlo así. Así que este ha sido un proceso bastante solitario para esta familia. Ha habido muy pocos que han venido a estar a su lado”.

Finalmente, respecto a una posible apelación, explicó que antes García Luna tiene que ser sentenciado. La defensa tiene 14 días a partir de la fecha en la que la corte dicta una sentencia para presentar una notificación a la corte de apelaciones y, a partir de ese momento, tiene tres meses para presentar una moción con sus argumentos ante el tribunal.

