Lo que la Corte perdonó a Salinas Pliego es apenas 1% de todo lo que adeuda al SAT

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).– Ricardo Salinas Pliego celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a su empresa Total Play para no pagar 645 millones de pesos de impuestos que debía desde el Gobierno de Felipe Calderón, pero su deuda como presidente del Grupo Salinas con el fisco es cien veces más grande y equivale a la tercera parte de su fortuna: Más de 67 mil millones de pesos.

En efecto, Salinas Pliego debe los 26 mil 800 millones de pesos de impuestos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, el 5 de marzo, cuando le ofreció una quita de 8 mil millones para que ya pague, una propuesta que el magnate rechazó, pero lo que debe al fisco —hasta ahora desconocido— suma otros 40 mil 289 millones de pesos.

Es decir, Salinas Pliego no ha pagado al Sistema de Administración Tributaria (SAT) un total de 67 mil 170 millones de pesos, según las cifras de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), pero con las actualizaciones en cinco años se estima que la cantidad supera los 73 mil 600 millones de pesos.

Se trata de 13 créditos fiscales de Grupo Elektra y TV Azteca que Salinas Pliego litiga en el Poder Judicial desde los gobiernos de Calderón y Enrique Peña Nieto, una cantidad mayor a los 60 mil millones de pesos de deuda pública que Alfredo del Mazo heredó al Estado de México y más de tres ves el presupuesto de Baja California Sur para 2024.

El reportero consultó en los tribunales colegiados donde se desahogan los juicios las cantidades que involucran cada uno de los créditos fiscales, incluidos los cuatro del Grupo Elektra que engloban los 26 mil 888 millones 315 mil pesos motivo de la propuesta de quita que López Obrador le hizo a Salinas Pliego y que éste “no quiso” aceptar.

Estos casi 27 mil millones de pesos es la cantidad que Salinas Pliego debía en 2018, al iniciar el gobierno de López Obrador, pero su actualización a 2024 supera los 33 mil millones de pesos, según estimaciones de la PFF, por lo que la deuda total del Grupo Salinas con el SAT llegaría a los 73 mil 600 millones de pesos.

Además de esos cuatro créditos fiscales que corresponden a los ejercicios 2008, 2010, 2011 y 2013, y que eran conocidos desde que el año pasado los ventiló López Obrador, Salinas Pliego combate en tribunales otros siete créditos fiscales que ahora Sin Embargo revela, también del Grupo Elektra, por un monto global de 35 mil 225 millones 543 pesos, que está pendiente de resolverse en un juzgado de distrito.

Salinas Pliego también litiga en el Poder Judicial otros dos créditos fiscales de TV Azteca, también desconocidos hasta ahora: Uno por 2 mil 447 millones 749 mil pesos, de 2009, y otro por 2 mil 615 millones 750 mil pesos, de 2013.

La suma total de los 13 créditos fiscales asciende a 67 mil 177 millones 120 mil pesos, que es lo que Salinas Pliego se niega a pagar de manera sistemática. Esta cantidad aumenta a 73 mil 682 millones de pesos de actualizaciones de los cuatro primeros.

La deuda de Salinas Pliego con el SAT equivale a 3 mil 700 millones de dólares, si se considera una cotización de 18 pesos por dólar, lo que representa la tercera parte de su fortuna que, según la revista Forbes, es de 11 mil millones de dólares.

“QUE RICARDO ENTIENDA…”

Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, ha desplegado una estrategia jurídica para que los tribunales le permitan aplazar por años el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. El miércoles 13 obtuvo un triunfo parcial cuando la Segunda Sala de la SCJN le otorgó un amparo a Total Play Telecomunicaciones, también de su propiedad.

Los ministros Yazmín Esquivel Mossa, Javier Láinez Potisek y Alberto Pérez Dayán votaron a favor de amparar a Salinas Pliego sólo en uno de seis rubros, que involucran 645 millones de pesos del ejercicio fiscal de 2011, en el gobierno de Calderón.

“Esta sentencia confirma la arbitrariedad e inconstitucionalidad con la que se ha conducido sistemáticamente el SAT en contra de nuestras empresas. Estamos convencidos de que este es el primero de muchos amparos a nuestro favor”, expresó el Grupo Salinas en un comunicado.

Salinas Pliego lo celebró con su característica procacidad en su cuenta de X: “Si van a empezar a chillar me avisan, las lágrimas de chairo y de ardilla son deliciosas”.

Sin embargo, la SCJN avaló sólo uno de los cinco rubros que Salinas Pliego impugnó para no pagar sus impuestos, como lo detalló el viernes la Procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, quien dijo que deberá pagar al fisco los otros cinco, que suman mil 700 millones de pesos.

“Conspiramos que este suceso lejos de ser una ganancia para el contribuyente, lo dejó al descubierto, una vez más, pues después de nueve años de litigio es evidente que la empresa no ha cumplido con el pago de sus impuestos y que aplicó el mismo esquema que se ha encontrado en diversas empresas del grupo”.

Y es que esta estrategia procesal de Grupo Salinas le ha permitido aplazar por años el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Voy a dejar esto por aquí y me iré lentamente 😎😂😌😘. Si van a empezar a chillar me avisan, las lágrimas de chairo y de ardilla son deliciosas 😜 https://t.co/C42sQbOWZP — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 13, 2024

Una de sus argucias, como el mismo caso de Totalplay, fue buscar que la SCJN atrajera el caso de los 26 mil 888 millones 135 mil pesos a través del Ministro Luis María Aguilar Morales, quien congeló el caso casi un año.

El 22 de agosto, el entonces Procurador fiscal de la Federación, Arturo Medina Padilla, acusó en la conferencia de prensa de López Obrador que Grupo Salinas, “abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que lo obligue al pago de impuestos”.

Añadió Medina, actual Subsecretario de Gobernación: “Estos 25 mil millones de pesos no han podido ser recuperados. Desde hace 13 años se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios. Y en particular, en los últimos ocho meses el Ministro Luis María Aguilar Morales, quien con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa pidió al pleno de la suprema corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada”.

Después de esta información en la conferencia de prensa de López Obrador, la Segunda Sala de la SCJN determinó, el 27 de septiembre, no ejercer la facultad de atracción y devolvió el caso de los créditos fiscales de Grupo Elektra a los tribunales colegiados que deben emitir la sentencia definitiva.

El propio López Obrador celebró esta decisión, 20 de octubre, que fue contraria a Aguilar Morales: “Lo denunciamos aquí que no resolvía y hace como 15 días no aguantaron la presión y tuvieron que sacar el resolutivo y pierde el Ministro, porque creo que de cinco ministros, cuatro resolvieron en contra de su proyecto que era para que se resolviera en la Corte, cuando correspondía en Tribuales”.

Sin embargo, pese a que la PFF solicitó a los tribunales colegiados que resuelvan en breve el pago de esa cantidad, los abogados del Grupo Salinas han promovido recursos hasta para impugnar esa petición.

El monto mayor de esta deuda de Grupo Azteca, 18 mil 455 millones 467 mil pesos, correspondiente al ejercicio de 2013, debe ser resuelto por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, presidido por el magistrado Salvador Alvarado López e integrado por las magistradas Martha Llamile Ortiz Brena y Yuritze Arcos López, secretaria en labores de magistrada.

De hecho, el Presidente López Obrador informó, el miércoles 13, que uno de los tres magistrados de este tribunal propuso un proyecto para que Salinas Pliego no pague estos impuestos, pero los otros dos lo rechazaron.

“Ahí ya, ese caso, ya habían presentado un proyecto para no cobrar los impuestos, pero como son tres, dos dijeron: ‘No, no estamos de acuerdo con el proyecto’. Y no lo aprobaron, y van a hacer un nuevo proyecto, es lo que me informa el procurador fiscal, y tienen que ya resolverlo”.

El Presidente de México retomó el tema de la deuda de impuestos de Salinas Pliego el viernes 15, en Baja California Sur, donde la procuradora fiscal Galeano García y el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicaron el amparo que otorgó la SCJN a Total Play Telecomunicaciones.

Y en ese contexto, López Obrador insistió en que Salinas Pliego debe pagar los impuestos, porque es injusto que los trabajadores lo hagan y no los empresarios.

“Nosotros no somos autoritarios, no perseguimos a nadie, pero sí buscamos que no haya privilegios fiscales, porque es muy injusto cómo los trabajadores pagar más impuestos sobre la renta que los empresarios”.

Al referirse específicamente a Salinas Pliego, insistió en que “no hay nada personal” en exigirle que pague si así lo determina el Poder Judicial: “Espero que Ricardo entienda”.

Martínez Dagnino afirmó que la deuda de Salinas Pliego con el SAT es de “más de 30 mil millones de pesos”, mientras que la procuradora Galeano García solicitó a los jueces que resuelvan con prontitud los litigios.

“Es dinero del pueblo y debe servir al pueblo. Negárselo no solo es irresponsable sino perverso. Retrasar su cobro sin fundamento sería complicidad, sería una injusticia”, subrayó la procuradora.

El litigio al que se refiere la Procuradora fiscal es el que corresponde al Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, presidido por el magistrado Alvarado López, pero hay otros pendientes.

El segundo crédito fiscal de Grupo Elektra, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, que asciende a 4 mil 916 millones 910 mil pesos, está en manos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos magistrados son Ana María Ibarra Olguín, Alfredo Báez López y Oscar Germán Cendejas Gleason.

El tercer crédito fiscal, por 2 mil 4 millones 761 mil pesos, es del ejercicio fiscal 2010, y debe resolverlo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que integran María Luisa Cervantes Ayala, Oscar Palomo Carrasco y Humberto Suárez Camacho.

Y el más antiguo de los cuatro créditos fiscales, el ejercicio fiscal de 2008, asciende a mil 431 millones 466 mil pesos, está en manos del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Los magistrados son María del Pilar Bolaños Rebollo, Gaspar Paulín Carmona y Juan Manuel Díaz Núñez.

Los otros 35 mil millones

El Grupo Elektra, que ofrece servicios financieros a través de Banco Azteca y de comercio especializado con sus tiendas Elektra y Salinas y Rocha, tiene otras deudas multimillonarias con el fisco.

Salinas Pliego promovió un amparo indirecto, el 1972/2021, en relación a la constitucionalidad de los montos de garantía que fija el SAT sobre otros ocho créditos fiscales de Grupo Elektra que suman, al mes de febrero, 35 mil 225 millones 543 mil pesos 249 pesos.

El caso identificado con el expediente 1072/2021 (antes 1972/2021) se desahoga en el juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, a cargo del juez Gabriel Regis López.

Otro negocio de Salinas Pliego en problemas con el fisco es TV Azteca, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, que ha impugnado ante tribunales colegiados las sentencias sobre créditos fiscales emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), cuya sala superior preside el magistrado Guillermo Vals Esponda.

Uno de los créditos es por el ejercicio 2009, por 2 mil 447 millones 749 mil pesos, que está en el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el expediente 503/2022, cuyos magistrados ya se identificaron arriba.

El segundo de los litigios por el crédito fiscal por 2 mil 615 millones 750 mil pesos, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, está a cargo de Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amanda Roberta García González, Rolando González Licona y Germán Baltazar Robles.

No es fortuito que la mayor deuda de Salinas Pliego en impuestos es Grupo Elektra que nació, en 1950, para añadir el pago de las deudas del IMSS de los trabajadores de Radiotécnica, S. A., la empresa que la precedió, como lo confesó en sus memorias Hugo Salinas Price, el jefe del clan.

Escribe Salinas Price en en libro Mis años con Elektra:

“A finales de octubre de 1950, Radiotécnica dejó de existir. Sin embargo, no hubo acta de defunción en forma, porque quedó una cola de adeudos al Seguro Social que nos causó dolores de cabeza durante años. En efecto, se escabulló Radiotécnica dejando sin pagar ciertos saldos a favor del Seguro y renació bajo una nueva identidad la flamante Elektra Mexicana, S. A., según la escritura pública del 20 de octubre de del 20 de octubre de 1950”.

Finaliza: “Durante años destruíamos papeles con membretes de Radiotécnica, porque el Seguro Social nos cazaba como ‘patrón sustituto’ para cobrar adeudos con recargos. Siempre aparecían los malditos papeles. La obra de limpia finalmente concluyó, con el resultado de que hoy no queda rastro de aquella empresa que dio lugar a Elektra”.

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.