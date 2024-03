La quita de la Corte a Salinas Pliego es una, pero tiene más deudas con el SAT: AMLO

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró esta mañana que la quita de impuestos millonaria al magnate Ricardo Salinas Pliego es apenas un “descuento” de una serie de impuestos que debe pagar su empresa TotalPlay, pero que hay otro paquete cuyo pago todavía debe ser dirimido en los juzgados.

“Primero, decir que no es el paquete que está todavía en el Tribunal de Distrito. Es un paquete de más de 20 mil millones de pesos. Ese todavía no se resuelve. Y en este caso, hay versiones encontradas: lo de ayer es otra operación del pago de impuestos de TotalPlay de dos mil 300 millones”, explicó el mandatario este jueves, en su conferencia matutina desde Baja California.

“Lo único que se quitó, de acuerdo a la resolución: de seis temas, en cinco la Corte le dio la razón al SAT, y uno a la empresa. De modo que no van a ser dos mil 300, tiene que quitarse 600 millones, pero no significa que no se va a pagar. Hay una quita de 600, tienen que pagar mil 700 millones de pesos”, aclaró el Presidente.