Carlos Miguel Aysa Damas renuncia al PRI y es presentado en la bancada de Morena

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- Carlos Miguel Aysa Damas fue presentado como integrante de la bancada de Morena horas antes de discutirse en San Lázaro la Reforma Eléctrica, una iniciativa enviada en septiembre por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El miércoles pasado, el Diputado Aysa Damas rompió con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) luego de haber anticipado por medio de redes sociales que, después de haber analizado la propuesta de reforma que incluye los 12 puntos aprobados por el Consejo Político del tricolor, votará a favor de la iniciativa que busca priorizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la iniciativa privada.

Fue ayer, durante un acto celebrado en un hotel de la Ciudad de México, cuando el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, presentó oficialmente a Aysa Damas como legislador federal de Morena.

Asimismo, Carlos Miguel Aysa Damas compartió su carta de renuncia al PRI, en donde aseguró que su decisión “está basada en convicciones, principios y valores”.

“En el PRI del Siglo XXI, pensar distinto, actuar libremente y no obedecer los caprichos de quien maneja el partido significan todos los adjetivos y calificativos contra mi persona. Por ello, en un acto de congruencia y debido a la campaña de odio por no compartir sus prácticas dictatoriales, he decidido presentar mi renuncia al Partido Revolucionario Institucional”, escribió.