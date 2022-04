Emma Watson se sincera sobre su mayor defecto; “soy muy sensata y aburrida”, dice

AS MÉXICO

Ciudad de México, 17 de abril (AS México).- Emma Watson es una de las actrices más talentosas de su generación. La intérprete conoció la fama mundial cuando era una niña gracias a su personaje de Hermione en la exitosísima saga de Harry Potter que le regaló el reconocimiento a nivel internacional. Con tan solo diez años, la británica se vio obligada a abandonar la vivienda familiar para vivir en un hotel que le permitía mayor comodidad a la hora de rodar las películas.

Este hecho, marcó considerablemente su niñez, pero también su adolescencia ya que el furor por la historia de J.K. Rowling perduró en el tiempo. “Me fui de casa cuando tenía diez años. Estuvimos fuera dos meses y viajamos alrededor de Inglaterra, nos fuimos a Newcastle, Durham y Escocia, por todas partes”, recuerda. La joven tuvo que madurar de forma prematura por lo que se convirtió en una “niña muy seria”.

“Nunca he tenido mucha prisa por crecer y ser vista como una mujer. Beber, ser sexy o fumar nunca tuvo ningún atractivo o emoción para mí”, afirma sobre su adolescencia en una entrevista para la revista ‘W’. Además, la actriz británica de 31 años confiesa lo que para ella es su mayor defecto: “soy una persona sensata y aburrida”. “Es increíble que tuviera amigos”, dice.

FUERTE EXPOSICIÓN PÚBLICA

Emma Watson vivió desde muy joven una gran exposición pública que le obligó a ejercer de “propia protectora” ya que ninguno de sus familiares pudo estar demasiado presente en esa etapa debido a compromisos profesionales. “Mis padres trabajaban los dos y no querían hacer eso. Son muy ambiciosos con sus carreras y como están divorciados, si mi madre se ponía a viajar conmigo no podría haber cuidado de mi hermano pequeño. No era una posibilidad”, recuerda.

“Solía frustrarme mucho con el estigma de estrella infantil que recibía cuando hablaba con los periodistas. Creo que es porque viví una vida muy protegida, con chófer incluido que me llevaba a los estudios”, señala en declaraciones para la revista GQ UK. “Me iba a casa y hacía lo mismo al día siguiente: estudiar y rodar”, añade.

QUISO ABANDONAR HARRY POTTER

Desde la primera entrega, ‘Harry Potter’ se convirtió en todo un fenómeno a nivel mundial. Millones de personas se engancharon a esta historia de magia y hechicería que llevó a Rupert Grint, Emma Watson y Daniel Radcliffe a ser tres de los actores más seguidos del momento. Una fama que les sorprendió y que les llevó a pensar en más de una ocasión en abandonar la saga. “Creo que tenía miedo. Llegue a un punto de inflexión en el que decía: ‘esto es para siempre’. La fama nos golpeó a lo grande. Tuve momentos en los cuales me puse a pensar cómo sería mi vida si lo dejara”, revela la actriz.

