PRI, PAN, PRD y MC evitan Ley Eléctrica que pondría a CFE sobre intereses privados

Después de una sesión maratónica de más de 11 horas en San Lázaro, que comenzó desde la mañana del domingo y continuó durante toda la jornada, la oposición votó en contra de la Reforma Constitucional propuesta por AMLO y asestó la primera derrota legislativa de su mandato. Este lunes, Morena y aliados buscarán reponerse y reformar la Ley Minera para proteger el litio.

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).– La Cámara de Diputados rechazó este domingo la Reforma Eléctrica enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que a pesar de haber sido votada por una mayoría simple en el pleno, no alcanzó la mayoría calificada; es decir, los votos de las dos terceras partes necesarias para todas las reformas constitucionales.

Morena y sus aliados acumularon 275 votos a favor de la iniciativa que proponía fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas –de los 355 que necesitaban–, mientras que la oposición, incluida la coalición Va por México y Movimiento Ciudadano (MC), juntó 223 votos en contra. No hubo abstenciones.

#SesiónDiputados | Con 275 votos a favor y 223 en contra, el Pleno del @Mx_Diputados rechazó la #ReformaEléctrica 🔌⚡ al no alcanzar mayoría calificada. El dictamen que se desechó buscaba reformar los artículos 4, 25, 27 y 28 de la #CPEM. pic.twitter.com/3ovbJPCTp4 — Noticias Congreso (@NoticiaCongreso) April 18, 2022

“México, México”, cantó la oposición, sacando banderas tricolores en el pleno. “Vendidos, vendidos”, contestaron los morenistas y y demás legisladores oficialistas. “Ganamos la votación. Nos vemos mañana”, expresó un molesto Leonel Godoy, Diputado de Morena, sobre la discusión de la reforma a la Ley Minera.

#ÚltimaHora Se desecha el dictamen por el que se reforman los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia de energía y de acceso a la energía eléctrica. #ReformaEléctrica pic.twitter.com/Q2umrPdum1 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 18, 2022

Incluso cuando un Diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Miguel Aysa Damas, renunció al tricolor y se pasó a Morena para apoyar el proyecto de López Obrador, la oposición se mantuvo firme en su postura de rechazar el dictamen y logró echar abajo la propuesta del Poder Ejecutivo.

La tensión incrementó después de que el Diputado Andrés Pintos Caballero renunciara ayer a formar parte del Grupo Parlamentario del PVEM en la Cámara de Diputados para integrarse a MC y votar en contra de la Reforma Eléctrica. El anuncio se dio a conocer antes del inicio de la discusión en San Lázaro.

Ahora, el Presidente de México intentará reponerse de la primera derrota legislativa en sus primeros cuatro años de mandato, al enviar de forma inmediata una reforma a la Ley Minera, la cual buscará proteger el litio, algo que estaba considerado en la Reforma Eléctrica, pero la diferencia es que su aprobación sólo necesita de la mayoría simple, con la que sí cuenta Morena en ambas cámaras.

Justo poco antes de las 21:00 horas del domingo, el mandatario reiteró que tal y como ya lo había advertido el martes pasado en su informe trimestral de Gobierno, “pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición”.

“Mañana lo vuelvo a explicar”, escribió a través de su cuenta de Twitter para referirse a la propuesta de reforma a la Ley Minera que firmó la semana pasada para que, en caso de que no se aprobara la Reforma Eléctrica, se presentara de inmediato para establecer que el litio sólo podrá ser explotado por el Gobierno de México y que es de los mexicanos.

Apenas el pasado 13 de abril, insistió en que esperaría a ver lo que sucedía ayer en la Cámara de Diputados para mandar “la iniciativa del litio”. “Nada más para que sepan los mexicanos que no nos van a poner contra la pared. No. El litio que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México”, aseguró en su conferencia de prensa matutina de ese día.

Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 18, 2022

¿QUÉ PROPONÍA LA REFORMA ELÉCTRICA?

La Reforma Eléctrica, entre otras cosas, proponía dar el control del sector energético a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la CFE, acusada de tener algunas plantas contaminantes y obsoletas.

La iniciativa no fue bien vista por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), ni por el sector privado nacional y extranjero, quienes expresaron de manera pública su inconformidad con este polémico e hipotético dictamen.

La oposición también criticó que la propuesta llevaría a un aumento de las emisiones de gases contaminantes y a un encarecimiento de la electricidad.

–Con información de EFE