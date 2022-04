AMLO dice que pase lo que pase en la Cámara, “estamos blindados contra la traición”

El mandatario mexicano anunció en su Informe que ya había firmado la propuesta de reforma a la Ley Minera para que, en caso de que no se apruebe la Reforma Eléctrica, se presente de inmediato para establecer que el litio sólo podrá ser explotado por el Gobierno de México y es de los mexicanos.

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la noche de este domingo que su Gobierno está “blindado” contra “la traición”, en referencia a la discusión de su Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, donde se prevé no alcanzará los votos necesarios para avanzar.

“Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar”, señaló en sus redes sociales López Obrador.

El martes pasado, el mandatario mexicano anunció que ya había firmado la propuesta de reforma a la Ley Minera para que, en caso de que no se apruebe la Reforma Eléctrica, se presente de inmediato para establecer que el litio sólo podrá ser explotado por el Gobierno de México y es de los mexicanos. Como en su momento lo hizo Lázaro Cárdenas con el petróleo o Adolfo López Mateos con la electricidad.

Se trata de un plan B del Presidente. Esta misma semana, recordó que hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica. Y si no se alcanza la votación necesaria para la aprobación de la reforma, se enviará “de inmediato, al día siguiente”, una iniciativa para modificar la Ley Minera, que requiere sólo mayoría simple para establecer que el litio queda para ser explotado por el Estado mexicano. Hoy lo repitió y agregó: la iniciativa ya fue firmada.

El Gobierno de México requiere dos terceras partes de los votos de los legisladores para la Reforma Eléctrica. Es decir, requiere votos de la oposición. Pero el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya anunciaron que todos sus diputados votarán en contra.

“Sólo un traidor entrega a su país a los extranjeros. Especular sobre la propiedad exclusiva y a perpetuidad de nuestros recursos energéticos es traición a la Patria”, dijo López Mateos el 27 de septiembre de 1960. El martes, en su informe por los 100 días del cuarto año de Gobierno y el miércoles en su conferencia matutina, López Obrador repitió la condena a los legisladores de oposición. Consideró que votar contra la Ley Eléctrica sería “traición”.

Si no hay dos terceras partes el domingo, porque dominan los cabilderos, los coyotes, los intereses extranjeros; si hay traición de los legisladores, ya tenemos. Acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que no requiere dos terceras partes. Es mayoría simple para que el litio quede como propiedad de la Nación”, informó desde Palacio Nacional.

Sin embargo, el mandatario insistió en que va a esperar a ver lo que sucede el próximo domingo en la Cámara de Diputados “y de inmediato entra la iniciativa del litio”. “Nada más para que sepan los mexicanos que no nos van a poner contra la pared. No. El litio que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México”, aseguró.

Pero la unidad en la oposición, que votará en bloque contra la Reforma Eléctrica cuando culmine la discusión en San Lázaro, la cual se prevé para las primeras horas de la madrugada del lunes, le impedirá a Morena y aliados alcanzar las dos terceras partes necesarias para sacar adelante una Reforma Constitucional.

Por ello, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados prevé discutir mañana mismo, el lunes 18 de abril, la reforma a la Ley Minera, para “proteger” el litio mexicano, una propuesta enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en caso de que no avance su Reforma Eléctrica este domingo, como se espera que pase.

“Se propondrá a Mesa Directiva convocar a sesión ordinaria el día de mañana, lunes 18 de abril, para someter a discusión y votación iniciativa del ejecutivo federal en materia de ley minera, que se entregará en esta cámara el día de hoy”, señala uno de los acuerdos tomados por la Jucopo de este domingo.

La sesión sobre la reforma a la Ley Minera podría realizarse tan pronto como este lunes 18 de abril a mediodía, si para entonces quedó debidamente desahogada la discusión sobre la Reforma Eléctrica.