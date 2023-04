AMLO recibe a Ken Salazar en Palacio Nacional luego de criticar a la DEA en mañanera

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, se ha reunido este lunes con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, esto luego de que el mandatario expresara sus críticas esta mañana contra la Administración para el Control de Drogas de dicho país (DEA, por sus siglas en inglés).

El funcionario diplomático arribó a la entrada de Palacio Nacional por la calle Corregidora aproximadamente a las 11:00 horas del día de hoy y se retiró del recinto del Poder Ejecutivo una hora después.

Una vez que salió, Salazar no dio ningún tipo de declaración a la prensa.

La reunión del Embajador estadounidense se da luego de que el mandatario mexicano calificara de “intromisión abusiva” y “prepotente” la infiltración de la DEA en la organización criminal “Los Chapitos”, facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

“Una intromisión abusiva y prepotente que no debe aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? ¿Qué no hasta bajaron un globo de China allá en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje para saber que están haciendo nuestras instituciones de seguridad”, criticó desde Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre si el operativo de la DEA se realizó sin el conocimiento del Gobierno mexicano, el mandatario mexicano contestó: “Sí, seguramente”.

En su conferencia de prensa, mencionó que existe cooperación entre instituciones de ambos países para el combate del narcotráfico, pero que “no puede haber agentes extranjeros en nuestro país”. “Podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional los que puede intervenir, la Fiscalía General de la República”, señaló.

Asimismo, el tabasqueño criticó la labor de la DEA en México, pues cuestionó retóricamente: “¿Cómo confiar ciegamente en elementos de la DEA cuando está demostrado que muchos de ellos o algunos, para no exagerar, mantienen o mantuvieron vínculos con la delincuencia organizada?”, y recordó que Nick Palmeri, exdirector regional de la DEA, fue destituido por sus nexos con el narcotráfico en México.

INFILTRACIÓN DE LA DEA

El pasado 14 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló las acusaciones contra 28 personas, físicas y morales, incluidos cuatro “Chapitos”, que son los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y líderes del Cártel de Sinaloa, así como empresas de China, por la fabricación, producción, traslado y venta de fentanilo, que ha provocado una epidemia de sobredosis y muertes en aquel país.

Anne Milgram, la titular de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA), señaló en rueda de prensa que en el último año y medio, la dependencia se infiltró en el Cártel de Sinaloa y en la estructura de “Los Chapitos”, de las cuales obtuvo “un acceso sin precedentes a los más altos niveles de la organización” y siguieron sus operaciones “alrededor del mundo”.

Las autoridades estadounidenses destacaron la importancia del fentanilo: la sobredosis por esta droga es ahora mismo la principal causa de muerte de estadounidenses de entre 18 y 49 años. Entre 2019 y 2021, según sus propias cifras, las sobredosis incrementaron aproximadamente un 94 por ciento, con un promedio estimado de 196 muertes de estadounidenses diarias por fentanilo.

El DOJ argumenta que, tras la detención de “El Chapo” Guzmán, los “Chapitos” tomaron su rol de liderazgo junto a Ismael “El Mayo” Zambada y Dámaso López, “El Licenciado”, y a partir de 2017 amasaron un mayor control del Cártel de Sinaloa al enfrentarse violentamente contra éste último, ejerciendo violencia contra su familia, sus aliados y convirtiéndose así en “los principales líderes y traficantes dentro del cártel”.

“Desde al menos 2014, el Cártel de Sinaloa ha llevado a cabo una operación global para la fabricación y distribución de fentanilo, enviando cantidades masivas de fentanilo –una droga que ha matado a un número sin precedentes– hacia los Estados Unidos”, acusó el Fiscal General de aquel país, Merrick Garland.

