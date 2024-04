AMLO sugiere a candidatxs que visiten a la gente; “no funciona la propaganda”, afirma

El mandatario sugirió a las y los candidatos ponerse una playera, tenis y gorra para salir a visitar casa por casa a las personas.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó este miércoles a las y los candidatos no utilizar tanto la propaganda electoral y salir a encontrarse con las personas en sus localidades para conocer sus necesidades.

Desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que la propaganda ya no funciona para cuestiones electorales, sino tener comunicación con la gente, por lo que sugirió que se pusieran unos tenis, camisa y gorra para visitar las casas.

“Ya que estamos tocando este tema, una recomendación a todos los que participan en procesos electorales, ya no funciona la propaganda, un consejo no se le puede negar a nadie, no funciona la propaganda. Lo que funciona es tener comunicación con la gente, no menospreciar al pueblo, respetar al pueblo, no estar pensando que se puede manipular al pueblo, hablarle al pueblo con la verdad, con franqueza”, dijo.