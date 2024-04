VIDEO ¬ Parafernalia electoral: de la dictadura a la dictablanda, y del fraude a 2018

El Museo del Objeto del Objeto comparte la exposición “El voto en México: quiénes y cómo votamos: 1910-2024”, una muestra de mil 500 artículos de propaganda electoral que candidatos y candidatas a la Presidencia han repartido entre los ciudadanos desde Porfirio Díaz. Objetos comunes como gorras y playeras, pero también más inusuales como tortilleros, bajaras, cigarros, navajas y hasta licoreras se pueden encontrar en esta colección.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– “Construyamos juntos” fue el lema de campaña de Rosario Ibarra de Piedra, la primera mujer candidata a la Presidencia de México en 1982; entre los objetos de propaganda que se repartieron en sus eventos hubo pines con el rostro de la activista y el logo del partido que la postuló, el Partido Revolucionario de los Trabajadores; esta y la historia de todas las elecciones del país están expuestas en la muestra “El voto en México: quiénes y cómo votamos: 1910-2024”, en el Museo del Objeto del Objeto (MODO).

La mayoría de las personas pueden recordar que en 1964, hace 60 años, Gustavo Díaz Ordaz llegó a la Presidencia pero, ¿cómo lo hizo? Los objetos en la exposición del MODO nos dan una idea a través de las piezas de propaganda que se repartieron durante las campañas. Por Ordaz se repartieron en sus mítines cajetillas de cigarros Delicados con su nombre; 20 años después, en las elecciones de 1988, por Ricardo Salinas de Gortari se le dio a las personas tortilleros y calcetas con su nombre, también encendedores y llaveros. Y años antes, con Miguel de la Madrid, el PRI repartió bolsas de mano con sus iniciales, bolsitas de semillas, llaveros, ceniceros, relojes y hasta cantimploras con su cara.

En 1994, durante la campaña de Diego Fernández de Ceballos, los simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) recibían corbatas de lino celeste y blanco con el logo del partido, y ese mismo año, quienes asistían a los eventos de Cuauhtémoc Cárdenas obtenían una playa con su rostro; mientras que en el 2000, el PAN daba carteras, relojes y hasta hebillas con el nombre de Vicente Fox.

Playeras de Zedillo, Peña Nieto, con el logo del Partido Verde, de Colosio, con el nombre de Gabriel Quadri; también hay de Labastida, de Jaime Rodríguez “El Bronco”, de Margarita Zavala y del actual presidente López Obrador. En elecciones pasadas, se utilizaban billetes falsos como propaganda y algunos modelos anteriores exhibidos con las caras de Fox o la leyenda “de la Madrid”.

La exposición en el MODO incluye algunos objetos que en las campañas presidenciales de este 2024 se reparten: muñecas de trapo de las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, gorras de los tres candidatos y bolsas reciclables. Del presidente López Obrador, en las tres campañas presidenciales que encabezó, lo que más se recuerda son los carteles con frase cómo “Sonríe, vamos a ganar” y la caricatura que se convirtió en el “Amlito”.

LA HISTORIA ELECTORAL DE MÉXICO Y EL PAPEL DE LAS MUJERES

La exposición de “El voto en México” ya es una tradición en el Museo del Objeto del Objeto, pues es la tercera elección federal que la realizan; de acuerdo con la directora del recinto, Paulina Newman, para este proceso electoral de 2024 decidieron hacer una relectura de su colección de propaganda política para mostrar la historia de cómo se han elegido a los presidentes y cómo han votado los y las mexicanas.

Documenta cómo se han promocionado los y las candidatas a la Presidencia pero hace especial énfasis en el papel de las mujeres con una línea del tiempo de cómo este sector de la población fue adquiriendo derechos políticos-electorales, resaltando 1955, cuando las mujeres votamos por primera vez, luego con la primera candidata hasta el presente, donde el país está más cerca de tener a su primera mujer presidenta.

Pese a esto, después del derecho a votar y ser votadas en 1953, el papel de las mujeres en la democracia ha avanzado lento y en 1994, cuando Marcela Lombardo y Cecilia Soto fueron candidatas a la presidencia de México, se les recuerda más que por objetos que por la propuesta de un cambio.

“A través de un recorrido cronológico desde 1910 a 2024 con objetos, podemos ver de manera muy gráfica cada uno de los comicios, quiénes fueron los candidatos, cuántos votos hubo, por cuál partido se votó más y quién ganó”, explica Newman.

De acuerdo con la directora del MODO, otra de las razones por las que decidieron exponer esta colección de propaganda política es por su público, sus visitantes, que mayormente son jóvenes: “para miles de jóvenes es la primera vez que van a votar en unas elecciones federales y creemos que conocer la historia y saber cómo han sido puede contribuir en tomar una decisión informada y consciente, que cuestionen cómo quieren que sea México en el futuro”.

Y es que según el padrón electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), las personas de 18 a 29 años de edad son el segundo sector más grande, sólo por detrás de las personas adultas mayores. En total, 26 millones 182 mil 287 jóvenes en este rango de edad podrán acudir a las urnas, de poco más de 100 millones de personas inscritas en el padrón.

En cuanto a los objetos, Newman resaltó lo interesante que es observar cómo a lo largo de más de cien años de democracia hay algunos que no cambian como los pines que se entregan para mostrar el respaldo a algún candidato o partido; pero que hay otros que hoy en día ya no se aceptarían como propaganda como los cigarros, o cosas utilitarias que han caído en desuso y que no permite la ley electoral. “Te habla de cómo era México, de las cosas que han cambiado y otras que no tanto”.

MÁS DE 4 MIL MILLONES VOTARÁN ESTE 2024 EN EL MUNDO

La exposición en el MODO sobre el voto en México incluye una sala que explica, en números y gráficamente, que este 2024 serán más de mil millones de personas quienes votarán alrededor del mundo, pues se llevarán a cabo elecciones en más de 70 países. De manera detallada, muestra por quiénes se votará y quiénes votarán en México, incluyendo el voto en el extranjero, el voto anticipado y el voto de personas en prisión preventiva.

Vale la pena recordar que el próximo 2 de junio, los y las mexicanas elegirán 20 mil 708 cargos públicos, con una participación de casi 100 millones de ciudadanos, cifra equivalente al 60% de la población. “El Voto en México: quiénes y cómo votamos, 1910 – 2024” estará exhibida en el MODO hasta el próximo 30 de junio.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.