VIDEOS: Claudia visita el Poli y le lanzan huélums; Xóchitl, a la Ibero y la increpan

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).- La candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, acudió este lunes al Instituto Politécnico Nacional (IPN) como parte de su campaña política, y donde fue bien recibida por parte de la comunidad estudiantil y docente.

Con un aforo de más de 800 personas, la abanderada de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) fue ovacionada y aplaudida por los estudiantes de la institución, quienes no dudaron en mostrar su apoyo tras su participación en el primer debate presidencial rumbo a las elecciones 2024.

Durante su participación, la exjefa de Gobierno capitalino se pronunció contra el modelo de desarrollo “sumamente cruel que se olvidó de los de abajo”, por lo que hizo un llamado a los estudiantes para hacer de México una potencia como parte de la Cuarta Transformación (4T).

“La educación no es una mercancía, no es un privilegio para las familias que lo pueden pagar, la educación es un derecho establecido en el artículo tercero constitucional. Esta visión autoritaria en donde se piensa que el que es pobre es porque no ha trabajado, el que no tiene un espacio en la universidad es porque no le ha echado ganas”, señaló.